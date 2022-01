Wien (www.fondscheck.de) - Wie Vorstandschef Tim Buckley in einem Interview mit der "Financial Times" ankündigte, senkt der amerikanische Fondsriese Vanguard in seiner Produktpalette die Gebühren bis 2025 um eine Milliarde Dollar, so die Experten von "FONDS professionell".Im vergangenen Jahr habe der Asset Manager mit Sitz im US-Bundesstaat Pennsylvania seine Preise um 140 Millionen Dollar gesenkt, so Buckley weiter. Die Kürzungen beträfen aktive ebenso wie passive Fonds des Hauses. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...