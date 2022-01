Der Nasdaq 100 (US100) verliert am Dienstag vorbörslich an Boden. Der Tech-Index nähert sich dem vor einer Woche erreichten Jahrestief an, da die US-Anleiherenditen anziehen. Die Rendite der 10-jährigen US-Anleihen ist auf über 1,8% gestiegen - ein Niveau, das zuletzt vor der Pandemie gesehen wurde. Die Märkte bereiten sich auf Zinserhöhungen durch die Fed vor, die auf die hohe Inflation reagieren muss. An den Aktienmärkten sind die Tech-Werte besonders sensibel, wenn sich die Erwartungen an die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...