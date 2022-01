Unter https://boerse-social.com/wikifolio/ranking zeigen wir ab sofort in Zusammenarbeit mit wikifolio- täglich aktualisiert - die besten 100 wikfolios, das sind die besten 0,5% aus derzeit knapp 20.000 Publizierten. Dazu unser eigenes wikifolio "Stockpicking Österreich", das unter den besten 1% liegt. Nr. 1 per 18.01. Paul Pleus PPinvest Searching Alpha Die letzten drei Trades: Koninklijke Vopak (buy) 21SHARES SHORT BTC ETP OE (buy) B2 HOLDING AS NK-,1 (buy) Top-Challenger: Philipp Haas Nebenwerte Europa Die letzten drei Trades: S&T (buy) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...