Weinfelden (ots) -Mittelthurgau, führender Schweizer Anbieter für Reisen auf dem Fluss, präsentiert Europas grösstes Angebot für Themenreisen, massgeschneidert für Flussreisende mit der Passion für Kultur, Natur oder Sport - ein ganz individueller Luxus der Langsamkeit auf den beliebtesten Flussschiffen der Schweizerinnen und Schweizer, ab sofort buchbar.Geteilte Freud' ist doppelte Freud' - das erleben Gäste auf den Themen-Flussreisen von Excellence. Gemeinsam mit über 50 Expertinnen, Prominenten und Meistern ihres Fachs teilen sie die Liebe zum Sport, zur Kultur, zur Natur. Seit Jahren bietet die Basler Reederei Europas umfangreichstes Angebot an Themen-Flussreisen. Für die kommende Saison gibt es viel Neues.City Cruises - Europa neu sehen. Die interessantesten Städte Europas liegen allesamt an Wasserwegen. Kein Wunder - wie sonst hätten anno dazumal Handel und Wirtschaft entstehen können? Die kleinen Schweizer Excellence-Grandhotels ankern in den Stadthäfen von Europas Metropolen - und mit den Excellence-Themenreisen erleben Reisegäste weit mehr als die klassischen Sehenswürdigkeiten.Ab aufs Land! Wildes Mündungsdelta, naturbelassene Flussauen. Mit botanisch versierten Begleitern und Gartenfachfrauen streunen Gäste durch Landschaften, wo Pflanzen und Tiere noch Raum und Schutz haben, wo Gärten zu wahrer Kunst werden. So wie an der grossen Expo Floriade '22, wo die Niederlande ihre "Growing Green Cities" zeigt.Foto & Film, Kunst & Architektur und viel mehr. Impressionismus an der Seine, Jugendstil in Nancy, zeitgenössische Kunst in Metz, Roms Untergang in Trier. Und an Bord? Literatur, Sinatras Swing, die Comedy Days mit den besten Schweizer Komiker/innen, die Welt der Fotografie in Frankreich und den Donauländern - all das sind Neuheiten im Themenreisen-Programm 2022.Apropos massgeschneidert ... Auf dem Rhein geht es auf eine Tour de Couture mit der Stylistin Luisa Rossi mit Besuch im Atelier einer grossen Mainzer Modemacherin und durch die kreative Fashion-Szene von Köln und Düsseldorf.Infos und LinksThemenreisen auf dem Fluss 2022 auf 164 Seiten - ab sofort erhältlichmittelthurgau.ch/katalogeDas optimierte Schutzprogramm '22mittelthurgau.ch/covid19Reisebestimmungen an Land, wann und wo legt Excellence ab?mittelthurgau.ch/ablegenOnlineversion dieser Medienmitteilung (https://www.mittelthurgau.ch/ueber-uns/medien/themenreisen-auf-dem-fluss-massgeschneidert-von-excellence)Pressekontakt:Bildmaterial, weiterführende Informationen undReisearrangements für MedienschaffendeT +41 71 626 85 85, info@mittelthurgau.chMedienkontaktStephan Frei, Geschäftsleiter Reisebüro Mittelthurgau, CH-8570 Weinfelden,T +41 71 626 85 85, stephan.frei@mittelthurgau.ch, mittelthurgau.chOriginal-Content von: Reisebüro Mittelthurgau Fluss- und Kreuzfahrten, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100018141/100884064