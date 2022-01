Zwischen den USA und China knirschte es zuletzt heftig. Ein Grund: die massiven Handelsüberschüsse der Volksrepublik. Vor genau einem Jahr unterzeichneten daher Ex-Präsident Donald Trump und Vizepremier Liu He einen ersten Handelspakt. Verändert hat sich indes wenig: Mit einem neuen Rekordüberschuss von 676 Mrd. per 2021 (2020: 524 Mrd.) bzw. 94 Mrd. US-Dollar per Dezember wurden nun die höchsten Werte seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1950 erreicht.Und auch der Überschuss ggü. den USA näherte sich im Dezember mit 39 Mrd. Dollar dem bisherigen Rekordwert aus September (42 Mrd. Dollar) - im Gj. stand ein Anstieg ...

