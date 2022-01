Christoph Fink, der Vorstand des Finanzberatungsunternehmens Mayflower Capital AG ist zum Jahresende 2021 in die berufliche Selbstständigkeit gewechselt und hat seine vertrieblichen Aufgabenbereiche daher an Sales Director Yörk Stadtfeld übergeben. Der Vorstand des Finanzberatungsunternehmens Mayflower Capital AG, Christoph Fink, ist zum Jahresende 2021 ausgeschieden und will in die berufliche Selbstständigkeit wechseln. Seine vertrieblichen Aufgabenbereiche hat Sales Director Yörk Stadtfeld übernommen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...