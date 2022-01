Mainz (ots) -Bitte aktualisierten Programmtext beachten!Donnerstag, 20. Januar 2022, 00.45 UhrFilmgorillasDas Film- und Serienmagazin mit Steven Gätjen, Anne Wernicke, Silke und Daniel Schröckert"Sing - Die Show deines Lebens", das Sequel des Animations-Hits "Sing", begeistert Anne Wernicke und Silke Schröckert: eine Feelgood-Komödie mit Charme und prominenten deutschen Stimmen."Basic Instinct", der Sex-and-Crime-Klassiker von Paul Verhoeven, steht im Mittelpunkt des neuen Formats 50:50, in dem sich alle vier Filmgorillas, aufgeteilt in ein männliches und ein weibliches Team, anhand bestimmter Stichworte Gedanken zu dem Thriller machen.Mit "Filmgorillas", dem Kino- und Serienmagazin mit eigenem YouTube-Kanal, geht das ZDF in der Filmberichterstattung neue Wege - zuerst auf YouTube, dann im TV. Jeweils dienstags, mittwochs und donnerstags um 16.00 Uhr laden die "Filmgorillas" neue Videos auf ihrem ZDF-YouTube-Kanal hoch. Die Highlights der "Filmgorillas"-YouTube-Woche werden donnerstags gegen 0.45 Uhr im gleichnamigen TV-Magazin zusammengefasst.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12121https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5124116