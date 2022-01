Budapest, Ungarn (ots/PRNewswire) -Finastic von AxFina ist eine Lösung, die es Unternehmen ermöglicht, einen vollwertigen digitalen und kundenorientierten Inkassoprozess durchzuführen. Die Anwendung hilft auch Einzelpersonen, finanzielle Notlagen zu überwinden, indem sie ihnen eine umfassende Plattform für ein bequemes Schuldenmanagement in Eigenregie bietet. Grape Solutions spielte eine wichtige Rolle bei der Entwicklung der Lösung, einschließlich der Web- und iOS/Android-Mobilanwendung der Finastic-Plattform.AxFina, mit Hauptsitz in Österreich, ist ein paneuropäischer Dienstleister, der Lösungen für Kreditbedienung, Inkasso und Outsourcing neu erfindet. Finastic, ihre hochmoderne digitale Inkassotechnologie, die von Grape Solutions (https://grape.solutions/) entwickelt wurde, ist eine FinTech-Lösung, die es Unternehmen ermöglicht, die Effizienz ihres Inkassoprozesses zu verbessern und die Kosten zu senken, indem sie eine digitale Inkassostrategie einführen, während sie ihren Kunden ermöglichen, Schulden auf freundliche und gütliche Weise zu verwalten.Die innovative Technologie unterstützt die Omnichannel-Kommunikation mit Schuldnern, ermöglicht Ein-Klick-Rückzahlungen und wiederkehrende Rückzahlungen und gibt dem Einzelnen die Möglichkeit, seine Schulden selbst in die Hand zu nehmen, indem er Rückzahlungspläne vollständig online einrichtet. Ein datengesteuerter Ansatz ermöglicht die Optimierung der Inkassostrategie, indem er maßgeschneiderte Nachrichten und spezielle Inkassostrategien anbietet, während er sich mit einzelnen Schuldnern auseinandersetzt."Es ist immer wieder spannend, an neuen Lösungen mitzuwirken, die unser tägliches Leben einfacher machen. Transparenz und Vorhersehbarkeit sind nicht nur bei Finanzdienstleistungen, sondern ganz allgemein von entscheidender Bedeutung. Finastic ist eine Nischenanwendung, die dazu beiträgt, uns in der oft undurchsichtigen Finanzwelt zu helfen", fügte Széll Szilárd, CEO von Grape Solutions Plc, hinzu."Die Mission der Finastic Inkassolösung ist es, eine neue Ära des Finanzbewusstseins und der Finanzplanung zu beginnen, nicht nur mit innovativen Tools, sondern vor allem mit einem einfühlsamen Inkassoansatz", sagt Johannes Wolfslehner, CTO von AxFina.Finastic ist das Herzstück von AxFinas Forderungsmanagement und wird als White-Label-Software-as-a-Service-Lösung angeboten.Über Grape Solutions:Grape Solutions Plc. ist eines der führenden ungarischen Softwareentwicklungsunternehmen, das seit seiner Gründung im Jahr 2006 mehr als 100 erfolgreiche Unternehmensprojekte in verschiedenen Branchen umgesetzt hat. In den letzten 15 Jahren hat das Unternehmen mit Kunden wie Wizz Air, Bayer, MOL, Rossmann, Magyar Posta und Unicef zusammengearbeitet. 2021 wurde es von der Financial Times zu einem der am schnellsten wachsenden Unternehmen Europas ernannt.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1727072/Grape_Solutions_Logo.jpgKontakt für die Medien: Dorina Pall, pall.dorina@grape.solutionsPressekontakt:+ (36) 20 376 4790Original-Content von: Grape Solutions Plc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161107/5124180