Meta hat in einem euphorischen Blogbeitrag synthetische Medien als Werbechancen vermarktet - ein erster Schritt für Werbung im Metaverse. Doch was steckt dahinter? Laut Meta beginnt ein "neues Kapitel im Influencer:innen-Marketing" - nämlich das, in dem keine realen Personen mehr werben, sondern virtuelle Influencer:innen, Avatare und dergleichen. Es hat den Anschein, als wolle Meta das Marketing langsam an andere Werbeformen in einer virtuellen Form gewöhnen - sollte das Metaverse in Zuckerbergs Variante kommen, wird Werbung ohne solche Mittel gar nicht ...

