Mainz (ots) -Nach den Olympischen Winterspielen in Peking geht es Richtung Mainz: Stefanie Schoeneborn, seit mehr als vier Jahren Korrespondentin im ZDF-Studio Ostasien in Peking, wechselt ins ZDF-Sendezentrum und leitet ab April 2022 die Redaktion des "auslandsjournal" im ZDF.Matthias Fornoff, Leiter der ZDF-Hauptredaktion Politik und Zeitgeschehen: "Als erfahrene Korrespondentin weiß Stefanie Schoeneborn um die Herausforderungen, vor denen unabhängige Auslandsberichterstattung in China und anderen Ländern der Welt immer wieder steht. Mit diesen Kenntnissen und ihrem journalistischen Blick für die relevanten Themen wird sie die erfolgreiche Arbeit in der 'auslandsjournal'-Redaktion bestens fortführen."Das von Antje Pieper moderierte "auslandsjournal" berichtet immer mittwochs um 22.15 Uhr im ZDF über Ereignisse außerhalb Deutschlands. Das Magazin der Korrespondentinnen und Korrespondenten des ZDF liefert nicht nur Hintergrundinformationen zur aktuellen Nachrichtenlage, sondern nimmt zudem in längeren Beiträgen und Reportagen Länder, Regionen und das Leben der Menschen dort in den Blick. Das "auslandsjournal" berichtet seit 1973 einmal wöchentlich aus aller Welt. In der Coronakrise hat das "auslandsjournal" noch einmal an Relevanz gewonnen, weil die Berichterstattung über die Bewältigung der Pandemie in anderen Ländern für das deutsche Publikum besonders interessant war. So erzielte das "auslandsjournal" 2021 einen Marktanteil von durchschnittlich 12,6 Prozent, bei 2,71 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern pro Ausgabe.Stefanie Schoeneborn,1972 in Stuttgart geboren, ist seit 2001 für das ZDF tätig, zunächst als Producerin und Autorin im ZDF-Studio Südwesteuropa in Paris, von 2006 bis 2017 als Reporterin und Videojournalistin im ZDF-Landesstudio Niedersachsen. In dieser Zeit war sie immer wieder auch in verschiedenen ZDF-Auslandsstudios im Einsatz, etwa in Warschau und Nairobi. Mit Ulf Röller, Leiter des ZDF-Studios in Peking, hatte sie zuletzt die vielbeachteten Dokumentationen "Chinas großer Plan - Der Griff nach der Weltmacht", "Inside China - Wie die Pandemie das Land verändert" und "In Quarantäne - Chinas Kampf gegen das Coronavirus" realisiert. Anlässlich der Olympischen Winterspiele arbeitet sie derzeit mit Ulf Röller, Elmar Theveßen und Annette Brieger an der "auslandsjournal"-Dokumentation "Die Rivalen - China versus USA", die am Mittwoch, 2. Februar 2022, um 22.15 Uhr im ZDF zu sehen ist.Stefanie Schoeneborn folgt als Leiterin des "auslandsjournal" auf Katrin Helwich, die die Redaktion von Dezember 2017 bis Oktober 2021 leitete. Katrin Helwich ist am 9. Oktober 2021 gestorben. Sie hatte die ZDF-Traditionsmarke "auslandsjournal" in die digitale Zukunft geführt - ihr plötzlicher Tod hinterließ große Trauer und Fassungslosigkeit.Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse -Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF-Kommunikation, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/auslandsjournalBiografie Stefanie Schoeneborn: https://presseportal.zdf.de/biografie/Person/stefanie-schoeneborn/"auslandsjournal" in der ZDFmediathek: https://zdf.de/politik/auslandsjournal"auslandsjournal - die doku: Die Rivalen - China versus USA" in der ZDFmediathek: https://zdf.de/politik/auslandsjournal/auslandsjournal---die-doku-die-rivalen---china-versus-usa-vom-2-februar-2022-100.html"heute" in der ZDFmediathek: https://zdf.de/nachrichtenPressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12121https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5124226