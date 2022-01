Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Auch dieses Jahr wird angesichts der fortbestehenden Knappheit an Impfstoffen und der noch geringen Verfügbarkeit von Medikamenten nicht das Ende von Corona mit sich bringen, so die Analysten der Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG (apoBank).Wirtschaftlich hingegen stünden die Zeichen auf weitere Erholung, wie die apoBank in ihrer Studie "Konjunktur und Finanzmärkte 2022" schreibe: "Die Weltwirtschaft wird 2022 auf Wachstumskurs bleiben und im historischen Vergleich kräftig expandieren", sage Dr. Hanno Kühn, Chief Investment Officer der apoBank. ...

