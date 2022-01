Immer wenn die Credit Suisse einen Schritt vorwärts macht, folgen darauf drei Schritte zurück. Die Bank entliess heute Nacht den neuen Verwaltungsratspräsidenten António Horta-Osório mit einer fadenscheinigen Begründung.Das war ein Schock am frühen Morgen. Die Credit Suisse (CH0012138530) entliess ihren Verwaltungsratsvorsitzenden António Horta-Osório nach nur acht Monaten. Die offizielle Begründung ist, dass Horta-Osório sowohl in der Schweiz als auch in Grossbritannien gegen Quarantäne-Vorschriften ...

