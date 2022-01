DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13:13 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 4.606,00 -1,0% -3,2% E-Mini-Future Nasdaq-100 15.336,00 -1,7% -6,0% Euro-Stoxx-50 4.260,83 -1,0% -0,9% Stoxx-50 3.797,90 -0,9% -0,5% DAX 15.765,18 -1,1% -0,8% FTSE 7.569,23 -0,6% +3,1% CAC 7.127,06 -1,0% -0,4% Nikkei-225 28.257,25 -0,3% -1,9% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 169,66 +0,01

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 84,89 84,30 +1,3% 1,07 +12,9% Brent/ICE 87,26 86,48 +0,9% 0,78 +12,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.813,09 1.819,55 -0,4% -6,47 -0,9% Silber (Spot) 22,93 23,23 -1,3% -0,29 -1,6% Platin (Spot) 975,50 976,50 -0,1% -1,00 +0,5% Kupfer-Future 4,40 4,43 -0,4% -0,02 -1,4%

Die Ölpreise steigen auf den höchsten Stand seit mehr als sieben Jahren. Händler verweisen vor allem auf die zunehmende weltweite Nachfrage und die nachlassenden Sorgen in Bezug auf negative Konjunkturauswirkungen durch die Omikron-Variante. Die Analysten von Goldman Sachs rechnen mit einem Anstieg der Sorte Brent bis zum dritten Quartal 2022 auf 100 Dollar. Anschließend dürfte es bis zum Auftaktquartal 2023 sogar bis auf 105 Dollar nach oben gehen.

AUSBLICK AKTIEN USA

Mit deutlichen Abgaben dürfte die Wall Street am Dienstag nach dem verlängerten Wochenende in die Sitzung starten. Am Montag fand aufgrund eines Feiertages kein Handel statt. Vor allem der deutliche Anstieg der Renditen drückt auf das Sentiment. Darunter dürften vor allem Technologie-Werte leiden. Sie gelten als besonders empfindlich gegenüber steigenden Zinsen. Der Markt rechnet damit, dass die US-Notenbank zur Bekämpfung der hohen Inflation einen noch aggressiveren Kurs einschlagen könnte. Mittlerweile gelten vier Zinserhöhungen in diesem Jahr als ausgemacht. Eine weitere Verschärfung des geldpolitischen Kurses scheint zudem vorstellbar. In den Blick rückt damit auch die Sitzung der US-Notenbank in der kommenden Woche. Im Zuge der Berichtssaison stehen vor allem die Ergebnisse von Goldman Sachs im Fokus.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

13:25 US/Goldman Sachs Group Inc, Ergebnis 4Q

22:30 AU/BHP Group, Produktionsbericht 1H

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Empire State Manufacturing Index Januar PROGNOSE: 25,5 zuvor: 31,9

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die europäischen Aktienmärkte verzeichnen am Dienstagmittag deutliche Abgaben. Belastend wirkt vor allem der globale Renditeanstieg. Der Markt rechnet damit, dass die US-Notenbank bei der Inflationsbekämpfung einen noch aggressiveren Kurs einschlägt: Vier Zinserhöhungen in diesem Jahr gelten nun als ausgemacht. Vereinzelt wird nicht ausgeschlossen, dass es bei der ersten Zinsanhebung gleich um 50 Basispunkte nach oben gehen könnte, die große Mehrheit geht dagegen von einer Erhöhung um 25 Basispunkte aus. Auch für die Renditen der Bundesanleihen geht es nach oben. So halten es die Strategen der Commerzbank für möglich, dass die Marktzinsen für die Bundesanleihen mit einer Laufzeit von 10 Jahren erstmals seit April 2019 die Null-Prozent-Marke überspringen und wieder in positives Rendite-Territorium zurückkehren. Aktuell rentieren diese bei minus 0,032 Prozent. Bei den Einzelaktien hat Rio Tinto etwas schwächere Produktionszahlen zum vierten Quartal vorgelegt. Die Aktien geben 0,4 Prozent ab. Hugo Boss hat erste Eckdaten bekannt gegeben. Dabei hat der Mode-Hersteller die Erwartungen leicht überboten. Für die Aktie geht es um 0,2 Prozent nach unten, nachdem sie sich auf Jahressicht verdoppelt hatte. Bei Siemens spielt der Verkauf der Straßenverkehrstechnik-Tochter Yunex keine Rolle, die Aktien fallen als DAX-Schwergewicht um 1,8 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 7:40 Uhr Mo, 17:31 Uhr % YTD EUR/USD 1,1386 -0,2% 1,1400 1,1406 +0,1% EUR/JPY 130,57 -0,1% 130,88 130,69 -0,2% EUR/CHF 1,0419 -0,1% 1,0433 1,0425 +0,4% EUR/GBP 0,8370 +0,1% 0,8358 0,8355 -0,4% USD/JPY 114,68 +0,1% 114,82 114,57 -0,4% GBP/USD 1,3601 -0,3% 1,3639 1,3653 +0,5% USD/CNH (Offshore) 6,3558 +0,1% 6,3465 6,3521 +0,0% Bitcoin BTC/USD 41.768,40 -0,8% 42.273,28 42.348,31 -9,7%

Mit leichten Gewinnen zeigt sich der Dollar. Für den Dollar-Index geht es um x,x Prozent nach oben. Der Greenback dürfte durch die Erwartung baldiger US-Zinserhöhungen im Vorfeld der nächsten Sitzung der Fed-Sitzung in der kommenden Woche unterstützt bleiben, erwartet die ING. Zudem könnte der Dollar vor dem Hintergruind weiterer deutlicher Abgaben an den Aktienmärkten von seinem Status als sicherer Hafen profitieren, so die Devisen-Analysten.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien haben am Dienstag mehrheitlich leichte Abschläge verbucht. Die Börse in Shanghai schloss gegen die regionale Tendenz im Plus. In Tokio gab der Nikkei-Index anfängliche leichte Aufschläge ab und büßte 0,3 Prozent ein. Etwas Unterstützung erhielt der Index vom schwächeren Yen. Die Bank of Japan hat ihre Inflationserwartungen angesichts pandemiebedingter Lieferengpässe leicht angehoben. In ihrem vierteljährlichen Ausblick erwartet sie einen Anstieg der Inflation um 1,1 Prozent in dem ab April bis März 2023 laufenden neuen Fiskaljahr und um ebenfalls 1,1 Prozent im darauffolgenden Jahr, während zuvor 0,9 bzw. 1,0 Prozent erwartet worden waren. Für das laufende Fiskaljahr, das im März endet, rechnet sie mit einer Stagnation der Preise. Im chinesischen Kernland legte der Schanghai-Composite indessen 0,8 Prozent zu. Energiewerte profitierten von gestiegenen Kohlepreisen, so Daiwa Capital Markets. In Südkorea verlor der Kospi 0,9 Prozent. Einige Anleger verkauften Aktien, um Mittel für den anstehenden Mega-Börsengang des Batteriezellenhersteller LG Energy Solution zu haben, hieß es.

CREDIT

Weiter auf leichtem Ausweitungskurs zeigen sich am Dienstag die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen. Dies könnte sich fortsetzen, denn die US-Marktteilnehmer kämen erst jetzt aus dem langen Wochenende zurück, heißt es. Der globale Anstieg der Renditen spiegele sich auch am Kreditmarkt als Ausweitung der Risikoprämien. Mit dem Beginn der Berichtssaison in den USA und zahlreichen Eckdaten bereits von europäischen Unternehmen dürften die Märkte aber differenziert vorgehen.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

COVESTRO

Japan Fine Coatings (JFC), ein Hersteller von UV-härtenden Beschichtungen für Glasfasermaterialien, gehört jetzt vollständig zu Covestro. Der Werkstoffhersteller erwarb die restlichen 30 Prozent an dem Unternehmen für einen mittleren einstelligen Millionen-Euro-Betrag vom bisherigen Joint-Venture-Partner JSR, wie er mitteilte.

HUGO BOSS

Der Modekonzern hat im vierten Quartal von der guten Verbraucherstimmung profitiert. Das Unternehmen beschleunigte im Schlussquartal sein Wachstum im Vergleich zum Vorjahr und übertraf auch das Vorkrisenniveau. Auch das operative Ergebnis legte deutlich zu. Im Gesamtjahr kehrte die Hugo Boss AG in die Gewinnzone zurück.

DAIMLER TRUCK

hat im vergangenen Jahr von der Erholung seiner wichtigsten Märkte speziell in der ersten Jahreshälfte profitiert. Wie das Unternehmen mitteilte, steigerte es seinen Absatz 2021 um rund ein Fünftel auf 455.000 Einheiten. Im zweiten Halbjahr wurde das Wachstum jedoch vor allem bei schweren Nutzfahrzeugen in den USA und Europa von Versorgungsengpässen begrenzt.

KNORR-BREMSE

hat erstmals einen Konsortialkredit abgeschlossen. Das Volumen der syndizierten Kreditlinie liegt bei 750 Millionen Euro mit einer Laufzeit von fünf Jahren. Der Kredit mit einer Nachhaltigkeitskomponente könne zweimal um je ein Jahr verlängert werden. Die Finanzierung sei an ein ESG-Rating von ISS Corporate Solutions gekoppelt. Veränderungen im Rating haben im Rahmen einer Bonus-Malus-Regelung Einfluss auf die Kreditmarge.

NORDEX

Der Windanlagenhersteller hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 1.636 neue Windenergieanlagen verkauft, knapp ein Viertel mehr als 2020. Die Gesamtleistung des georderten Neugeschäfts belief sich auf 7,95 Gigawatt, das ist eine Steigerung im Jahresvergleich um knapp ein Drittel. Mit 678 Anlagen und einer Gesamtleistung von 3,3 Gigawatt war das Unternehmen im Schlussquartal besonders erfolgreich.

COMPUGROUP

will im laufenden Jahr von den Digitalisierungsinitiativen im Gesundheitswesen profitieren. Das Softwareunternehmen erwartet 2022 weiteres Wachstum. Zudem bestätigte der Konzern, dass die Kundensysteme von der Cyberattacke im Dezember nicht betroffen seien, auch gebe es keine wesentlichen finanziellen Auswirkungen. Compugroup habe die Geschäftsaktivitäten im Wesentlichen fortsetzen können, so das Unternehmen. Zahlen für 2021.

EVOTEC / ELI LILLY

Der Biotechkonzern Evotec und der Pharmakonzern Eli Lilly arbeiten bei der Erforschung von Wirkstoffen im Bereich Stoffwechsel- und Nierenerkrankungen sowie Diabetes zusammen. Die Zusammenarbeit ist zunächst auf drei Jahre ausgelegt und hat einen möglichen Gesamtwert bis zu 1 Milliarde US-Dollar, wie die Evotec SE mitteilte.

SHOP APOTHEKE

baut die Präsenz in Italien mit einem neuen Logistikzentrum im Umland von Mailand aus. Ein entsprechender Vertrag sei vergangene Woche unterzeichnet worden. Der Standort soll im dritten Quartal eröffnet werden, und werde neben der Europazentrale im niederländischen Sevenum bei Venlo der zweite Vertriebsstandort des Unternehmens sein.

MLP

Der langjährige Vorstandsvorsitzende von MLP bleibt für mindestens fünf weitere Jahre an der Spitze. Der Aufsichtsrat verlängerte den bis zum Jahresende laufenden Vertrag mit Vorstandschef Uwe Schroeder-Wildberg um fünf weitere Jahre bis Ende 2027. Der Manager führt MLP bereits seit 2004.

OHB

Der Raumfahrtkonzern will im laufenden Jahr prozentual zweistellig bei Umsatz und operativen Gewinnen zulegen. Im Zeitraum 2023 bis 2025 will der Konzern dank Restrukturierungsmaßnahmen und Ausweitung des Geschäfts im "nachgelagerten Raumfahrtgeschäft" die Gewinne weiter zweistellig und überproportional zum Umsatz steigern.

LINDT & SPRÜNGLI

Der Schokoladenhersteller hat sich im abgelaufenen Geschäftsjahr vom coronabedingten Einbruch des Jahres 2020 mehr als erholt. Mit einem organischen Wachstum von 13,3 Prozent wurde die im ersten Pandemiejahr entstandene Lücke nicht nur gefüllt, sondern das gute Ergebnis von 2019 sogar deutlich übertroffen. Für 2022 wird mit einer Entwicklung gerechnet, die sich im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung bewegt.

HOLCIM

Der Baustoffkonzern verstärkt sich in Belgien mit der Übernahme des Spezialbaukonzerns PTB-Compaktuna. Damit will Holcim in den wachstumsstarken Bereichen Gebäuderenovierung und energetischer Sanierung in den Benelux-Ländern und Nordfrankreich seine Präsenz ausweiten. Darüber hinaus soll mit der Akquisition auf die kürzlich angekündigte Übernahme der französischen Produits de Revetement du Batiment Group in Frankreich aufgebaut werden.

MASTERCARD

Der US-Kreditkartenkonzern wird wegen Absprachen in Großbritannien zur Kasse gebeten. Die Regulierungsbehörde erlegte s Mastercard eine Strafe von 31,6 Millionen Pfund auf. Den Rest der gesamten Summe von 33 Millionen Pfund müssen die anderen an den Absprachen beteiligten Unternehmen beisteuern. Die Unternehmen hatten sich darauf geeinigt, sich ihre Kunden im Bereich der Prepaid-Karten gegenseitig nicht abspenstig zu machen.

CITIGROUP

steht nach Insiderinformationen kurz vor dem Verkauf ihres Privatkundengeschäfts in Taiwan. Eine Vereinbarung zu einem Preis von rund 2 Milliarden US-Dollar könnte noch vor Ende Januar bekannt gegeben werden, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person. Käufer sei die in Singapur ansässige DBS. Das Privatkundengeschäft der US-Bank in Taiwan umfasst 45 Filialen sowie ein großes Kreditkartengeschäft und ein Hypotheken-Kreditgeschäft.

GENTING HONG KONG

Das Unternehmen, Besitzer u.a. auch der insolventen MV Werften in Mecklenburg-Vorpommern, steht nach eigenen Angaben vor der Insolvenz. Sollte das Unternehmen nicht doch noch "glaubwürdige Vorschläge" für eine einvernehmliche Sanierungslösung erhalten, werde der Board beim zuständigen Gericht von Bermuda am Dienstag einen Anstrag auf vorläufige Liquidierung stellen, teilte Genting mit.

TOYOTA

Der Autobauer wird im Februar unter anderem wegen des Chipmangels einem Zeitungsbericht zufolge weniger Fahrzeuge produzieren als ursprünglich geplant. Wie die Wirtschaftszeitung Nikkei berichtet, plant Toyota im Februar mit einer weltweiten Fertigung von 700.000 Fahrzeugen. Das wären 40.000 mehr als im Vorjahreszeitraum, aber 200.000 weniger als im ursprünglichen Plan vorgesehen.

