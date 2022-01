Wien (www.fondscheck.de) - Die auf thematische Investments spezialisierte Gesellschaft Rize ETF positioniert sich mit einer Personalaufstockung für die Fortsetzung ihres Wachstumskurses: In der DACH-Region unterstützt der Vertriebsspezialist Marvin Mane als neuer Associate Director neben Florian Berberich das Team von Rize ETF ab sofort dabei, die Fondsstrategien des 2019 gegründeten Unternehmens in der Schweiz und Norddeutschland bekannter zu machen, so die Experten von "FONDS professionell". ...

Den vollständigen Artikel lesen ...