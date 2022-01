Palm Beach Gardens, Florida (ots/PRNewswire) -Dieser bedeutende historische "Glücksbringer" mit 100-prozentiger Herkunft wird am 4. Februar 2022 in einer virtuellen Auktion versteigert.Der prächtige Talisman von Napoleon, ein außergewöhnliches und exquisites Artefakt, das einst dem ersten Kaiser von Frankreich gehörte, kann bei der Auction Company of America erworben werden. Der seltene Talisman, ein Gütesiegel der französischen Geschichte, besteht aus einer Sphinx aus Kristall, die mit 114 königlichen Juwelen besetzt ist, und einem silbernen Sockel; er wurde von führenden Experten auf diesem Gebiet beglaubigt.Die Auktion wird am 04. Februar 2022 im Rahmen einer Medienveranstaltung eröffnet. Gebote werden virtuell entgegengenommen, einen Monat lang bis zum 04. März. Private Experten schätzen den Wert der Reliquie auf 250 Mio. USD. Ein beträchtlicher Teil des Erlöses aus dem Verkauf des Talismans kommt Wohltätigkeitsorganisationen zugute, wie dem Nicklaus Kinderkrankenhaus,Mercy Corps und AIM für Behinderte. Der Verkauf dieses authentischen und einzigartigen Kuriosums wird wahrlich Geschichte schreiben. Zu den prominenten Gastgebern und Gästen der einmaligen Veranstaltung gehören der weltbekannte Entertainer Pat Boone, die Golflegende Jack Nicklaus und LPGA-Champion Nancy Lopez."Der Talisman von Napoleon ist ein absolut einzigartiger Schatz - abgesehen von der Mona Lisa kann ich mir kein wahres Kunstobjekt vorstellen, das von Natur aus und offensichtlich unbezahlbar ist", sagte Boone. "Sein eigenes, einzigartiges Design identifiziert sich ohne Frage. Wenn es auch nur den geringsten Zweifel gäbe, würde ich es nicht selbst ins Rampenlicht stellen."Ursprünglich in den Niederlanden nach dem Zweiten Weltkrieg ausgegraben, liegen die Ursprünge dieses geheimnisvollen, opulenten Amuletts im 19. Jahrhundert, als ein Pariser Künstler ein Kunstwerk für eine der legendärsten Figuren der Geschichte schuf - für Napoleon. Inspiriert von seinem ägyptischen Feldzug entwarf der erste Kaiser Frankreichs ein rätselhaftes Werk, das zu einem der größten Kunsträtsel unserer Zeit wurde - ein Kristalltalisman, der an die militärischen Expeditionen Napoleons und seine Liebe zu seiner Frau, Kaiserin Josephine, erinnern sollte."Der kristallene Talisman, der einst Napoleon gehörte, ist unbezahlbar", sagte Dr. Lori Verderame, eine preisgekrönte TV-Persönlichkeit und wissenschaftliche Gutachterin auf dem History Channel.2005 gelangte der Talisman in den Besitz des Sammlers von Golfmemorabilien Randy (G. Randall) Jensen, der das antike Stück auf eBay gefunden hatte. Jensen tauschte schließlich einen neuen Satz PING-Golfschläger gegen das antike Stück ein, und der neue Besitzer des Artefakts begab sich auf eine sechsjährige Mission, um die Geheimnisse des verführerischen Objekts zu lüften. Jensen widmete sich dem Studium der faszinierenden Reliquie und Napoleons, was zu unzähligen Stunden der Forschung und der Beglaubigung durch die weltweit führenden Experten auf diesem Gebiet führte."Ich fand die Geschichte (des Talismans) faszinierend, auch die Verbindung zum Golfsport und zur Golfgeschichte", sagte Jack Nicklaus, Golflegende und Philanthrop. "Pat (Boone) hat sich seit Jahrzehnten der Philanthropie verschrieben ... Barbara und ich fühlten uns geehrt, dass er der Nicklaus Children's Health Care Foundation eine bedeutende Spende zukommen lassen wollte, und wir freuen uns darauf, [bei der Veranstaltung] dabei sein zu können".Für weitere Informationen besuchen Sie bitte NapoleonsTalisman.com.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1727056/Auction_Company_of_America_Talisman_of_Napoleon.jpgPressekontakt:Casey Echols,Interdependence Public Relations,404.625.9117,cechols@interdependence.comOriginal-Content von: Auction Company of America, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161111/5124560