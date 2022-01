Rubicon Capital Advisors ("Rubicon"), eine weltweit führende Investmentbanking-Firma mit Spezialisierung auf den breiteren Sektoren Infrastruktur, Energie und Digitales, meldet die Eröffnung eines neuen Büros in Santiago de Chile. Mit der Eröffnung des Büros, dem dritten in der Region, unterstützt Rubicon sein anhaltendes weltweites Wachstum und die Investitionen in Lateinamerika, ein nach Ansicht von Rubicon zentraler Wachstumsmarkt für das Unternehmen.

Andres Onetto wechselte vor kurzem von der Scotiabank und wird die Bereiche Investmentbanking und Principal Investment des Unternehmens in Chile, Argentinien, Paraguay und Uruguay in enger Zusammenarbeit mit den Niederlassungen in Mexiko und Kolumbien leiten. Felipe Caro wird ebenfalls von der Scotiabank als Senior Analyst in das Unternehmen wechseln. Rubicon beabsichtigt die Einstellung weiterer Mitarbeiter in den kommenden Monaten.

"Ich freue mich, in dieser besonders spannenden Zeit dem Team von Rubicon beizutreten. Die Eröffnung des Büros in Chile wird den Kunden einen beispiellosen Zugang zum Südkegel sowie lokalspezifische Erfahrung, Kontakte und Marktkenntnisse bieten. Die Büros von Rubicon in Kolumbien und Mexiko sind bereits führend in der Region und wir hoffen, mit der Eröffnung eines Büros in Chile bald der Finanzberater Nummer eins in den Bereichen Infrastruktur, Energie und Digitales in Lateinamerika zu werden", kommentierte Andres Onetto, Managing Director.

Der chilenische Infrastrukturmarkt hat Investoren von Weltrang, angefangen bei internationalen und lokalen Bauunternehmen und Infrastrukturbetreibern bis hin zu Private-Equity- und Pensionsfonds, angezogen. Die chilenische Regierung hat kürzlich ihren Infrastrukturplan 2022 angekündigt, darunter Infrastrukturausschreibungen im Wert von rund 4,7 Milliarden US-Dollar, die eine wichtige Rolle bei der wirtschaftlichen Erholung Chiles von der Pandemie spielen werden.

Das Thema Expansion kommentierte Jesus Gonzalez Torrijos, Partner bei Rubicon, mit den Worten: "Dies ist eine spannende Zeit für uns. Dank eines stabilen Rechtsrahmens und geschäftsfreundlichen Umfelds besitzt Chile eines der am weitesten entwickelten Verkehrs- und Energieinfrastrukturnetze Lateinamerikas. Mit Blick auf die Vergrößerung unserer Netzwerke, die Erweiterung unseres Teams und Bereitstellung von ‚lokalspezifischer' Expertise für unsere Kunden macht unsere Investition in Chile durchaus Sinn. Wir freuen uns, Andres und Felipe im Team von Rubicon zu begrüßen."

Mit der Eröffnung des neuen chilenischen Büros verfügt Rubicon weltweit über sieben Büros. Neben Mexiko-Stadt und Bogotá ist das Unternehmen überdies in New York, Dublin, Madrid und Seoul vertreten. Die Absicht von Rubicon ist der Aufbau eines Elite-Teams, das seinen Kunden einen erstklassigen Service kombiniert mit beispielloser internationaler Reichweite bieten kann. Rubicon will in den nächsten Monaten weitere herausragende Talente in den Bereichen Digitales, Infrastruktur und erneuerbare Energien für sein weltweites Netzwerk einstellen.

Über Rubicon Capital Advisors

Rubicon zählt zu den weltweit führenden Investmentbanking-Firmen mit Spezialisierung auf den Sektoren Infrastruktur, Energie, Digitales und Versorgungsunternehmen. Das Unternehmen betreibt Standorte in Europa, Nord- und Südamerika und Asien und verfügt über eine globale Reichweite. Seit seiner Gründung im Jahr 2011 hat Rubicon die Veräußerung, Übernahme oder Refinanzierung von weit mehr als hundert wichtigen Infrastruktur-, Energie-, Digital- und Versorgungseinrichtungen in Europa, Nordamerika, Lateinamerika und Asien mit einem Gesamtwert von über 85 Mrd. US-Dollar abgeschlossen. Das Unternehmen wird von der irischen Zentralbank reguliert. Seine US-amerikanische Tochtergesellschaft ist Mitglied von FINRA und SIPC und als Broker-Dealer bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC registriert. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter: www.rubiconcapitaladvisors.com. Folgen Sie Rubicon Capital Advisors auch auf LinkedIn.

