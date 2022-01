DJ PTA-News: Börsenradio.at: SBO Jahreszahlen 2021: Turnaround und volle Auftragsbücher - kommt bald eine Strategie-Transformation? - SBO Jahreszahlen 2021: Kommt bald eine Strategie-Transformation?

95599 Heinersreuth (pta036/18.01.2022/14:30)

Das Geschäftsjahr 2021 war für Schoeller-Bleckmann Oilfield (SBO) deutlich besser als das Vorjahr. Die 292 Mio. Euro Umsatz sehen noch gar nicht besonders gut aus im Vergleich zu den 291 aus dem Vorjahr. Die +50 % beim Auftragseingang dann aber doch mit 343 Mio. Euro. CEO Gerald Grohmann: "Wir starten mit gutem Rückenwind in das Jahr 2022. Die +50 % füttern unsere Annahmen und unsere Zuversicht für das Jahr." Deutliche Steigerung auch beim Gewinn: 28 Mio. Euro EBIT nach -28 Mio. im Vorjahr. SBO hat 292 Mio. Euro Liquidität zur Verfügung und möchte auch investieren. Dort könnten auch neue Wege gegangen werden: "Ich bin gerade dabei, die Strategie der Schoeller-Bleckmann neu auszurichten. Öl und Gas wird weiter das Kerngeschäft sein. Zusätzlich wird die neue Strategie aber auch darin bestehen, dass wir in den nächsten Jahren ein weiteres Standbein außerhalb von Öl und Gas aufbauen werden. Ich denke da an Energy Transition, ich denke an Green-Tech."

