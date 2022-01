Wem der Name bekannt vor kommt, ja es ist der kleine Bruder von Biontech.Wem der Name bekannt vor kommt, ja es ist der kleine Bruder von Biontech. Biomed ist im Bereich Krebsdiagnostik tätig und hat sicher eine längeristigere Zukunft, als Biontech. Charttechnisch befindet sich die junge Aktie in einem Aufwärtstrend. Hier kann man Rücksetzer zum Einstieg nutzen. Weitere Aktienanalysen: https://www.youtube.com/channel/UClDeIjugHWPOMNQ_0R0AoXw

Den vollständigen Artikel lesen ...