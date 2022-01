Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit Dienstag ist ein neuer Exchange Traded Fund von Amundi über Xetra und Börse Frankfurt handelbar, so die Deutsche Börse AG.Der Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI - UCITS ETF DR - EUR (D) (ISIN LU2402389261/ WKN A3C6EU) biete Anleger*innen den Zugang zu Unternehmen mit mittlerer und hoher Marktkapitalisierung, die ihren Sitz in Australien, Singapur, Hong Kong oder Neuseeland hätten und durch ein überdurchschnittliches Umwelt- und Sozialbewusstsein sowie eine gute Unternehmensführung (ESG-Kriterien) hervortreten würden. Vom Index ausgeschlossen seien hingegen Unternehmen, deren Produkte negative Auswirkungen auf die Umwelt und Gesellschaft hätten. Hierzu würden Geschäftsbereiche zählen, die in erheblichem Maße fossile Brennstoffe einsetzen würden. ...

