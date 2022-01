Das Themendepot Edelmetalle konnte in der abgelaufenen Woche wieder zulegen, obwohl der Trend an den Aktienmärkten insgesamt nach unten zeigte. Die Sorgenfalten angesichts der steigenden langen Zinsen nahmen im Zuge dessen deutlich zu. Zu der positiven Wertentwicklung trugen neben einem stärkeren südafrikanischen Rand insbesondere die Aktien von Sibanye Stillwater und Yamana Gold bei. Im Berichtszeitraum haben wir zudem unsere Position in Sibanye Stillwater auf eine volle Position aufgestockt. Schwächer tendierten dagegen die Titel von Northam Platinum und Anglo ...

