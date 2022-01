DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 19. Januar (vorläufige Fassung)

=== *** 07:00 NL/ASML Holding NV, Ergebnis 4Q, Veldhoven *** 07:00 CH/Compagnie Financiere Richemont SA, Trading Update 3Q, Genf *** 07:05 DE/Hypoport SE, Eckdaten zum Jahresergebnis, Berlin *** 08:00 DE/Verbraucherpreise Dezember (endgültig) PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+5,3% gg Vj vorläufig: +0,5% gg Vm/+5,3% gg Vj zuvor: -0,2% gg Vm/+5,2% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+5,7% gg Vj vorläufig: +0,3% gg Vm/+5,7% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+6,0% gg Vj *** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe November *** 08:00 GB/Verbraucherpreise Dezember PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+5,2% gg Vj zuvor: +0,7% gg Vm/+5,1% gg Vj 08:00 GB/Burberry Group plc, Trading Update 3Q, London *** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Eurozone November 10:00 FR/Internationale Energieagentur (IEA), Monatsbericht zum Ölmarkt 10:30 DE/Norwegens Ministerpräsident Støre, stellvertretender Bundeswirtschaftsminister Graichen und DIHK-Präsident Adrian, Energie-Paneldiskussion, Berlin *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 15-jährige Bundesanleihe über 1,5 Mrd Euro (Kupon: 0,00%) *** 11:55 US/Unitedhealth Group Inc, Ergebnis 4Q, Minneapolis *** 12:45 US/Bank of America Corp, Ergebnis 4Q, Charlotte *** 13:00 US/Procter & Gamble Co, Ergebnis 2Q, Cincinnati 13:00 CH/World Economic Forum (WEF), Fortsetzung virtueller Davos-Dialog (bis 21.1.), u.a. Rede von Bundeskanzler Scholz *** 13:30 US/Morgan Stanley, Ergebnis 4Q, New York *** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen Dezember Baubeginne PROGNOSE: -1,7% gg Vm zuvor: +11,8% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: -0,1% gg Vm zuvor: +3,6% gg Vm 18:00 DE/Bundeskanzler Scholz und Norwegens Ministerpäsident Støre, Statements vor bilateralen Gesprächen, Berlin *** 22:10 US/Alcoa Inc, Ergebnis 4Q, Pittsburgh *** 22:30 US/United Airlines Holdings Inc, Ergebnis 4Q, Chicago 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) 23:00 US/Finanzministerin Yellen, Rede bei der U.S. Conference of Mayors, Washington ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

