DJ Microsoft will Activision Blizzard für 69 Milliarden Dollar kaufen

Von Ciara Linnane

NEW YORK (Dow Jones)--Microsoft steht vor der größten Übernahme in der Unternehmensgeschichte. Für 68,7 Milliarden US-Dollar will der US-Softwarekonzern den Computerspielhersteller Activision Blizzard übernehmen. Wie die Microsoft Corp mitteilte, werden 95 US-Dollar je Aktie der Activision Blizzard Inc geboten.

Activision ist der weltweit drittgrößte Spielekonzern hinter Tencent und Sony. Die Übernahme würde die Franchises von Spielen wie "Call of Duty" oder "Candy Crush" sowie die weltweiten eSports-Aktivitäten der Major League Gaming umfassen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/kla/rio

(END) Dow Jones Newswires

January 18, 2022 08:49 ET (13:49 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.