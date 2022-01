An Tagen wie heute steigt mal wieder die Nervosität der Anleger. Die Kurse geben auf breiter Front nach, das Nachrichtenumfeld trübt sich ein. Die Zweifel an der richtigen Anlagestrategie nehmen zu. Doch was bewegt eigentlich Aktienkurse? Es sind einige Faktoren, auf die heute Jürgen in seinem Video ausführlich eingeht. Dazu gehören technische und fundamentale Aspekte ebenso dazu, wie geopolitische und konjunkturelle Faktoren. Dazu kommen natürlich weitere kurz- und langfristige Einflussfaktoren, alles begleitet von gewaltigen psychologischen Aspekten. Wie findet man hier den richtigen Weg zum langfristigen Erfolg? Seht Euch jetzt unser aktuelles Video dazu auf aktienlust.tv an. kurse dax aktien 0:00 Einleitung 6:33 Nasdaq 9:46 Microsoft 11:08 Adidas 16:10 Fundamentaldaten 22:12 S&P 500 22:58 Einflussfaktoren 28:05 Fear & Greed 29:09 Apple 31:17 Apple langfristig