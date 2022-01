Baden-Baden (ots) -In vier neuen Folgen "Krause kommt!" ist SWR Moderator Pierre M. Krause wieder über Nacht zu Gast bei Prominenten, die ihm exklusiv die Tür zu ihrer Wohnung und zu ihrem Leben öffnen. Fans sowie diejenigen, die schon immer mal in den Alltag von Promis schauen wollten, finden die neuen Ausgaben mit Oliver Kalkofe, Entertainer Riccardo Simonetti, Choreografin Nikeata Thompson und Rapper Eko Fresh ab 19. Januar 2022 in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/sendung/krause-kommt/Y3JpZDovL3N3ci5kZS8xNTM3NTIyOA/) und später auch im SWR YouTube-Kanal (https://www.youtube.com/playlist?list=PLqcJ1tIeqh4jdyMaqg5wZ3j9yL6QuK6j3). Im SWR Fernsehen ist die neue Staffel mit den vier Folgen ab 24. Januar montags jeweils um 23:00 Uhr zu sehen.Zu Gast bei "Humorfacharbeiter" Oliver KalkofeAuftakt der neuen Staffel macht ein Besuch bei Comedian Oliver Kalkofe am Stadtrand von Berlin. Dort wartet der Erfinder der ironischen Fernsehkritik auf Krause. Kalkofes Liebe für Film und Fernsehen zeigt sich in jeder Ecke seines Hauses - überall Action-Figuren und Film-Ikonen, die auch bei Pierre das Kind im Manne wecken. Bei einem idyllischen Ausflug zum Berliner Schlachtensee geht es um das, was den "Humorfacharbeiter" berühmt gemacht hat: Kalkofes Mattscheibe. Und auch darum, wie man mit Fernseh-Parodien sogar juristisch Geschichte schreiben kann. Es wird gelacht, gegessen und getrunken, beim Kegeln gefightet und Pierre M. Krause beginnt eine Affäre mit Kalkofes eigensinnigem Massagesessel.Krause in drei weiteren Folgen bei Nikeata Thompson, Eko Fresh, Riccardo SimonettiMit Influencer und Aktivist Riccardo Simonetti geht es um Mode, Hollywood und Extravaganz - und eine große Mutprobe im Jump-House. Bei der Choreografin und Modedesignerin Nikeata Thompson bekommt Pierre nicht nur seine eigene Set-Card, er darf auch im Tipi übernachten, wird beim Frühstück verwöhnt und lernt endlich, wie man richtig läuft. Rapper Eko Fresh empfängt Pierre in seinem "neuen Leben", denn er ist mit seiner Familie gerade aus Köln aufs Land gezogen."Krause kommt!" onlineAb 19. Januar 2022 in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/sendung/krause-kommt/Y3JpZDovL3N3ci5kZS8xNTM3NTIyOA/) und zu einem späteren Zeitpunkt auch im SWR YouTube-Kanal (https://www.youtube.com/playlist?list=PLqcJ1tIeqh4jdyMaqg5wZ3j9yL6QuK6j3)"Krause kommt!" - im SWR FernsehenOliver Kalkofe, 24. Januar 2022, 23 Uhr, SWR FernsehenRicardo Simonetti, 31. Januar 2022, 23 Uhr, SWR FernsehenNikeata Thompson, 7. Februar 2022, 23 Uhr, SWR FernsehenEko Fresh, 14. Februar 2022, 23 Uhr, SWR FernsehenWeitere Informationen unter: http://swr.li/krause-kommt-neue-staffelFotos auf www.ARD-foto.de (http://www.ard-foto.de/)SWR vernetzt Newsletter: http://x.swr.de/s/vernetztnewsletterPressekontakt: Jürgen Ruf, Tel. 07221 929-24234, E-Mail: juergen.ruf@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/5124698