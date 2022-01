Im schwachen Marktumfeld verzeichnet die Deutschen Telekom am Dienstag sogar ein kleines Plus. Der Kampf um die 16-Euro-Marke geht damit weiter. Dabei zeigt sich die T-Aktie auch unbeeindruckt davon, dass Goldman Sachs den DAX-Titel von der "Conviction Buy List" gestrichen hat.Das Wachstum und die Renditen europäischer Telekom-Konzerne innerhalb der "digitalen Infrastruktur" dürften nach über zwei Jahrzehnten des Rückgangs wieder steigen, so Analyst Andrew Lee in einer Branchenstudie. Dies biete ...

