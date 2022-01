FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Dienstag, den 01. Februar



MITTWOCH, DEN 19. JANUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Richemont, Q3-Umsatz

07:00 NLD: ASML Holding, Jahreszahlen

07:05 DEU: Hypoport, vorläufige Jahreszahlen

08:00 GBR: Burberry, Q3-Umsatz

10:30 DEU: Schott, Bilanz-Pk

11:55 USA: UnitedHealth Group, Q4-Zahlen

12:45 USA: Bank of America, Q4-Zahlen

13:00 USA: Fastenal, Q4-Zahlen

13:00 USA: Procter & Gamble, Q2-Zahlen

13:30 USA: Morgan Stanley, Q4-Zahlen

22:10 USA: Alcoa, Q4-Zahlen

22:30 USA: United Airlines, Q4-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: U.S. Bancorp, Q4-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 GBR: Verbraucherpreise 12/21

08:00 GBR: Erzeugerpreise 12/21

08:00 DEU: Verbraucherpreise 12/21 (endgültig)

10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 11/21

12:00 IRL: Verbraucherpreise 12/21

14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 12/21

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)



SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Online-Mediengespräch von ImmoScout24 zu Entwicklung auf dem Mietwohnungsmarkt

09:00 DEU: Pk des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) zum "Managerinnen-Barometer 2022"

11:00 DEU: Urteil des Europäischen Gerichts zu Folgen der Reduzierung der Bußgelder gegen Deutsche Telekom und Slovak Telekom

11:00 DEU: Vorstellung des Konjunkturbarometers Agribusiness in Deutschland 2022

DEU: Abschluss Hybrider Handelsblatt Energie-Gipfel



CHE: "The Davos Agenda" - Online-Treffen des Weltwirtschaftsforums (3. Tag) - u.a. mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) + 1300 Bundeskanzler Olaf Scholz

+ 1300 «Navigating the Energy Transition»

+ 1600 «Latin America Outlook» u.a. mit Kolumbiens Präsident Ivan Duque + 1745 «Accelerating and Scaling Up Climate Innovation» u.a. mit Bill Gates und John Kerry

FRA: Plenarsitzung des Europäischen Parlaments mit Rede von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zum französischen Ratsvorsitz

NOR/DEU: Norwegens Ministerpräsident Jonas Gahr Støre zu Gast in Berlin

22:00 USA: Pressekonferenz US-Präsident Joe Biden



DONNERSTAG, DEN 20. JANUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Zur Rose, Q4-Umsatz

07:30 DEU: Suse, Jahreszahlen

07:30 FRA: Alstom, Q3-Umsatz

08:00 GBR: Deliveroo plc, Q4-Umsatz

08:00 GBR: Associated British Foods, Q1-Umsatz

08:00 SWE: Sandvik, Jahreszahlen

13:00 USA: Travelers Cos, Q4-Zahlen

22:00 USA: Netflix, Q4-Umsatz



TERMINE KONJUNKTUR

TUR: Notenbank, Zinsentscheid

00:50 JPN: Handelsbilanz 12/21

06:30 NLD: Arbeitslosenquote 12/21

08:00 DEU: Erzeugerpreise 12/21

08:45 FRA: Geschäftsklima 01/22

08:45 FRA: Produzentenvertrauen 01/22

10:00 NOR: Zentralbank, Zinsentscheid

11:00 EUR: Verbraucherpreise 12/21 (endgültig)

13:30 EUR: EZB, Sitzungsprotokoll 16.12.21

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Philly Fed Index 01/22

16:00 USA: Wiederverkäufe Häusere 12/21

17:00 USA: EIA Ölbericht (Woche)



SONSTIGE TERMINE

11:00 DEU: Fünfte Runde der Tarifverhandlungen für öffentliche Banken

11:00 DEU: Bundesverband WindEnergie e.V. und VDMA Power Systems, Online-Pk "Windenergie an Land - Zubauzahlen 2021 für Deutschland"

12:00 DEU: Pk der BNP Paribas Real Estate GmbH zur Vorstellung der Marktdaten des Jahres 2021 für Gewerbeimmobilien in Frankfurt

14:00 DEU: Zoom-Pk Deutsches Institut für Altersvorsorge "Was kann Deutschland von anderen Rentensystemen lernen?", Berlin

FREITAG, DEN 21. JANUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

13:00 USA: Schlumberger, Q4-Zahlen

13:30 USA: Ally Financial, Q4-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Secunet Security Networks, Jahreszahlen

SWE: Investor, Jahreszahlen



TERMINE KONJUNKTUR

01:01 GBR: GfK-Verbrauchervertrauen 01/22

00:30 JPN: Verbraucherpreise 12/21

08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 12/21

10:00 POL: Industriepoduktion 12/21

11:00 BEL: Verbrauchervertrauen 01/22

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 01/22 (vorab)

16:00 USA: Frühindikator 12/21



EUR: Fitch Ratingergebnis Bulgarien

EUR: Moody's Ratingergebnis Herzegovina, Bosnien



MONTAG, DEN 24. JANUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 NLD: Philips, Jahreszahlen (10.00 h Call)



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Halliburton, Q4-Zahlen

USA: IBM, Q4-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 01/22 (1. Veröffentlichung) 09:15 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 01/22 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 01/22 (1. Veröffentlichung) 10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 01/22 (1. Veröffentlichung) 10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 12/21

10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 01/22 (1. Veröffentlichung) 14:30 USA: CFNA-Index 12/21

15:45 USA: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 01/22 (1. Veröffentlichung)

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Online-Pk Verband der Elektro- und Digitalindustrie (ZVEI e. V.) zur konjunkturellen Entwicklung des Jahres 2021 mit Ausblick auf 2022, Frankfurt/M.

DEU: Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zur Corona-Krise

DIENSTAG, DEN 25. JANUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

03:00 CHE: Logitech, Q3-Zahlen

07:30 FRA: Remy Cointreau, Q3-Umsatz

12:20 USA: General Electric, Q4-Zahlen

12:45 USA: Johnson & Johnson, Q4-Zahlen

12:55 USA: Raytheon Technologies, Q4-Zahlen

13:00 USA: American Express, Q4-Zahlen

13:30 USA: Lockheed Martin, Q4-Zahlen

13:30 USA: Verizon Communications, Q4-Zahlen

17:30 USA: Visa, Hauptversammlung

22:05 USA: Capital One Financial, Q4-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

CHE: Sika AG, außerordentliche Hauptversammlung

SWE: Ericsson, Jahreszahlen

USA: Texas Instruments, Q4-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

10:00 DEU: Ifo-Geschäftsklima 01/22

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

15:00 BEL: Geschäftsklima 01/22

15:00 USA: FHFA-Index 11/21

16:00 USA: Verbrauchervertrauen 01/22

16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 01/22

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)



SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Heraeus Edelmetallprognose 2022



MITTWOCH, DEN 26. JANUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 CHE: Lonza, Jahreszahlen (Call 9.00 h)

06:30 CHE: Rieter, Umstz 2021 (Call 9.00 h)

07:00 CHE: Barry Callebaut, Umsatz Q1

07:00 CHE: Emmi, Umsatz 2021

07:00 CHE: Mikron, Umsatz/Auftragseingang 2021

08:00 GBR: Wizz Air, Q3-Zahlen

10:00 DEU: Metro AG, Kapitalmarkttag

12:30 USA: AT&T, Q4-Zahlen

13:00 USA: Nasdaq, Q4-Zahlen

13:30 USA: Boeing, Q4-Zahlen

13:30 USA: Abbott Laboratories, Q4-Zahlen

22:00 USA: Intel, Q4-Zahlen

22:10 USA: Qualtrics, Q4-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

GBR: Sage Group, Q1-Umsatz

USA: Norfolk Southern, Q4-Zahlen

USA: Corning, Q4-Zahlen

USA: General Dynamics, Q4-Zahlen

USA: Whirlpool, Q4-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

06:00 JPN: Frühindikatoren 11/21 (endgültig)

08:00 EUR: Acea, Nfz-Neuzulassungen 12/21

08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 01/22

10:00 POL: Arbeitslosenquote 12/21

14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 12/21 (vorläufig)

16:00 USA: Neubauverkäufe 12/21

16:00 CDN: BoC, Zinsentscheid

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

17:00 RUS: Erzeugerpreise 12/21

20:00 USA: Fed Zinsentscheid (20.30 h Pk mit Fed-Chef Jerome Powell)

SONSTIGE TERMINE

DEU: Bundeswirtschaftsminister Habeck stellt den Jahreswirtschaftsbericht vor, Berlin

09:00 DEU: BGH prüft: Muss die Betriebsschließungsversicherung den Ausfallschaden wegen der Corona-Lockdowns übernehmen?, Karlsruhe

10:00 DEU: Verwaltungsgericht Minden verhandelt Streit um Verdienstausfallentschädigung nach behördlich angeordneter Quarantäne wegen Corona, Minden

DONNERSTAG, DEN 27. JANUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

00:40 KOR: Samsung, Q4-Zahlen (detailliert)

06:30 CHE: SGS, Jahreszahlen (Call 14.00 h)

07:00 CHE: STMicroelectronics, Q4-Zahlen

07:00 DEU: SAP, Jahreszahlen (detaillieert) (10:00 h Online-Pk, 14.00 h Call Analysten) 07:00 DEU: Sartorius, Jahreszahlen (9.00 h Online-Pk)

07:00 DEU: Software, Jahreszahlen

07:00 DEU: DWS, Jahreszahlen (detailliert)

07:00 DEU: Deutsche Bank, Jahreszahlen (10:00 h Online-Pk) 07:00 SWE: Skandinaviska Enskilda Banken, Jahreszahlen 08:00 GBR: Diageo, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Anglo American, Q4-Umsatz

08:30 FIN: UPM Kymmene, Jahreszahlen

11:00 DEU: Sparda-Bank Hessen, Bilanz-Pk

12:00 USA: Dow, Q4-Zahlen

13:00 USA: McDonald's, Q4-Zahlen

14:00 USA: Mastercard, Q4-Zahlen

22:05 USA: Visa, Q1-Zahlen

22:30 USA: Apple, Q1-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

CHE: SGS, Jahreszahlen

GBR: 3i Group, Q3-Umsatz

SWE: SEB, Jahreszahlen

USA: Valero Energy, Q4-Zahlen

USA: Comcast, Q4-Zahlen

USA: Southwest Airlines, Q4-Zahlen

USA: International Paper, Q4-Zahlen

USA: Stryker, Q4-Zahlen

USA: Blackstone, Q4-Zahlen

USA: Danaher, Q4-Zahlen

USA: Nucor, Q4-Zahlen

USA: Northrop Grumman, Q4-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 12/21 (endgültig) 08:00 CHE: Handelsbilanz 12/21 und Jahr 2021

08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 02/22

09:00 ESP: Arbeitslosenquote Q4/21

14.30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 12/21 (vorab) 14:30 USA: BIP Q4/21 (1. Schätzung)

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Privater Konsum Q4/21 (vorab)

16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 12/21



SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Bundesgerichtshof urteilt zur Klarnamenpflicht auf Facebook

10:00 DEU: Jahres-Pk Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) online

GBR: Ausblick des Branchenverbandes SMMT auf die britische Autoindustrie

FREITAG, DEN 28. JANUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Givaudan, Jahreszahlen

07:00 NLD: Signify, Jahreszahlen

07:00 ITA: UniCredit, Jahreszahlen

07:20 SWE: Volvo AB, Jahreszahlen

07:30 FIN: Stora Enso, Jahreszahlen

08:00 SWE: Hennes & Mauritz, Jahreszahlen (detailliert) 08:00 SWE: Electrolux, Jahreszahlen

08:00 SWE: Svenska Cellulosa, Jahreszahlen

09:00 NLD: Steinhoff, Jahreszahlen

11:00 DEU: Windeln.de, außerordentliche Hauptversammlung 12:00 SWE: Autoliv, Q4-Zahlen

12:30 USA: Caterpillar, Q4-Zahlen

12:30 USA: Chevron, Q4-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

ESP: CaixaBank, Jahreszahlen

SWE: Telia Company AB, Jahreszahlen

USA: Weyerhaeuser, Q4-Zahlen

USA: Colgate-Palmolive, Q4-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

00:01: DEU: Bundesfinanzministerium Monatsbericht 01/22 00:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 01/22

07:30 FRA: BIP Q4/21 (1. Veröffentlichung)

08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 12/21

08:00 DEU: BIP Q4/21 (1. Veröffentlichung)

08:45 FRA: Erzeugerpreise 12/21

09:00 CHE: KOF Konjunkturbarometer 01/22

09:00 ESP: BIP Q4/21 (1. Veröffentlichung)

10:00 EUR: Geldmenge M3 12/21

10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 01/22

11:00 BEL: BIP Q4/21 (1. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Wirtschaftsvertrauen 01/22

11:00 ITA: Erzeugerpreise 12/21

11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 01/22

12:00 IRL: Einzelhandelsumsatz 12/21

14:30 USA: Beschäftigungskostenindex Q4/21

14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 12/21

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 01/22 (endgültig)

EUR: Fitch Ratingergebnis Irland, Ungarn

EUR: Moody's Ratingergebnis Finnland, Litauen

EUR: S&P Ratingergebis Albanien, Litauen



SONNTAG, DEN 30. JANUAR

TERMINE KONJUNKTUR

02:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 01/22



MONTAG, DEN 31. JANUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

DEU: Tonies, Jahresumsatz

NLD: KPN, Jahreszahlen

NLD: NXP Semiconductors, Q4-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Industrieproduktion 12/21 (vorläufig)

00:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 12/21

06:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 12/21

06:30 DEU: Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen 01/22 06:30 NLD: Einzelhandelsumsatz 12/21

08:00 TUR: Handelsbilanz 12/21

09:00 AUS: BIP Q4/21 (1. Veröffentlichung)

09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 12/21

09:00 ESP: Verbraucherpreise 01/22 (vorab)

10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg 01/22 10:30 PRT: Verbraucherpreise 01/22

10:30 PRT: BIP Q4/21 (1. Veröffentlichung)

11:00 EUR: BIP Q4/21 (1. Veröffentlichung)

11:00 DEU: Verbraucherpreise Sachsen 01/22

11:00 ITA: BIP Q4/21 (1. Veröffentlichung)

14:00 DEU: Verbraucherpreise 01/22 (vorab)

15:45 USA: MNI PMI Chicago 01/22



DIENSTAG, DEN 01. FEBRUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 CHE: UBS, Jahreszahlen (Call 9.00 h)

07:00 DEU: Vantage Towers, Q3-Umsatz

07:00 SWE: Tele2 AB, Jahreszahlen

12:00 USA: UPS, Q4-Zahlen

22:30 USA: Alphabet, Q4-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DNK: Novozymes, Jahreszahlen

USA: General Motors, Q4-Zahlen

USA: Starbucks, Q1-Zahlen

USA: Stanley Black & Decker, Q4-Zahlen

USA: Electronic Arts, Q3-Zahlen

USA: ExxonMobil, Q4-Zahlen

USA: PayPal, Q4-Zahlen

USA: Kfz-Absatz 01/22



TERMINE KONJUNKTUR

00:30 JPN: Arbeitslosenquote 12/21

01:30 JPN: Jibun Bank PMI Vearbeitendes Gewerbe 01/22 (2. Veröffentlichung) 07:00 RUS: PMI Verarbeitendes Gewerbe 01/22

08:30 CHE: Einzelhandelsumsätze 12/21

08:45 FRA: Verbraucherpreise 01/22 (vorläufig)

09:00 CZE: BIP Q4/21 (1. Veröffentlichung)

09:15 ESP: PMI Verarbeitendes Gewerbe 01/22

09:45 ITA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 01/22

09:50 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 01/22 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 01/22

09:55 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 01/22 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 01/22 (2. Veröffentlichung) 10:00 ITA: Arbeitslosenquote 12/21

10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 01/22 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Arbeitslosenquote 12/21

11:00 BEL: Arbeitslosenquote 12/21

15:45 USA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 01/22 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: Bauinvestitionen 12/21

16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 01/22



SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Digital: Konferenz Wirtschaftsforum der SPD zur Reform der Europäischen Fiskalregeln, Berlin

10:00 DEU: GLS Bank, Hybride Bilanzpressekonferenz, Berlin

10:00 DEU: Digitale Jahresauftakt-Pk der staatlichen Förderbank KfW

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi