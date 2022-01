FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 19. Januar



TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Richemont, Q3-Umsatz

07:00 NLD: ASML Holding, Jahreszahlen

07:05 DEU: Hypoport, vorläufige Jahreszahlen

08:00 GBR: Burberry, Q3-Umsatz

10:30 DEU: Schott, Bilanz-Pk

11:55 USA: UnitedHealth Group, Q4-Zahlen

12:45 USA: Bank of America, Q4-Zahlen

13:00 USA: Fastenal, Q4-Zahlen

13:00 USA: Procter & Gamble, Q2-Zahlen

13:30 USA: Morgan Stanley, Q4-Zahlen

22:10 USA: Alcoa, Q4-Zahlen

22:30 USA: United Airlines, Q4-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: U.S. Bancorp, Q4-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 GBR: Verbraucherpreise 12/21

08:00 GBR: Erzeugerpreise 12/21

08:00 DEU: Verbraucherpreise 12/21 (endgültig)

10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 11/21

12:00 IRL: Verbraucherpreise 12/21

14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 12/21

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)



SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Online-Mediengespräch von ImmoScout24 zu Entwicklung auf dem Mietwohnungsmarkt

09:00 DEU: Pk des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) zum "Managerinnen-Barometer 2022"

11:00 DEU: Urteil des Europäischen Gerichts zu Folgen der Reduzierung der Bußgelder gegen Deutsche Telekom und Slovak Telekom

11:00 DEU: Vorstellung des Konjunkturbarometers Agribusiness in Deutschland 2022

DEU: Abschluss Hybrider Handelsblatt Energie-Gipfel



CHE: "The Davos Agenda" - Online-Treffen des Weltwirtschaftsforums (3. Tag) - u.a. mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) + 1300 Bundeskanzler Olaf Scholz

+ 1300 «Navigating the Energy Transition»

+ 1600 «Latin America Outlook» u.a. mit Kolumbiens Präsident Ivan Duque + 1745 «Accelerating and Scaling Up Climate Innovation» u.a. mit Bill Gates und John Kerry

FRA: Plenarsitzung des Europäischen Parlaments mit Rede von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zum französischen Ratsvorsitz

NOR/DEU: Norwegens Ministerpräsident Jonas Gahr Støre zu Gast in Berlin

22:00 USA: Pressekonferenz US-Präsident Joe Biden

°



