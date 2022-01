Halle/MZ (ots) -



Am Handlungsbedarf zweifelt kaum noch jemand: Nach etlichen Studien lassen sich Umweltschäden durch die Landwirtschaft in ihrer heutigen Form ebenso wenig bestreiten wie ihr Beitrag zum Klimawandel. Zugleich verdienen viele Landwirte zu wenig Geld, gerade in der Tierhaltung. Mehr Einnahmen für sie bei gleichzeitiger Verbesserung der Tierhaltung und moderatem Preisplus - einen entsprechenden Reformvorschlag hatte eine Kommission schon im vergangenen Jahr erarbeitet. So haben Özdemir und Lemke zumindest kleine Spielräume für ihre Reformvorhaben. Ob jedoch die Verbraucher der neuen Regierung die höheren Fleischpreise verzeihen, wird von der Sozialpolitik der Ampel abhängen.



