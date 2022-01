Microsoft macht mit einer Mega-Übernahme einen großen Sprung in die virtuelle 3-D-Spielewelt. Für 69 Milliarden Dollar kauft der US-Softwarekonzern den Computerspielehersteller Activision Blizzard, der Blockbuster wie "Call of Duty", "Candy Crush" und "World of Warcraft" entwickelt hat.

