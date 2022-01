DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (18:27 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 4.257,82 -1,03% -0,94% Stoxx50 3.802,49 -0,74% -0,42% DAX 15.772,56 -1,01% -0,71% FTSE 7.563,55 -0,63% +3,07% CAC 7.133,83 -0,94% -0,27% DJIA 35.327,26 -1,63% -2,78% S&P-500 4.582,58 -1,72% -3,85% Nasdaq-Comp. 14.597,02 -1,99% -6,70% Nasdaq-100 15.300,78 -1,99% -6,25% Nikkei-225 28.257,25 -0,27% -1,86% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 169,5 -18

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 84,80 84,30 +1,2% 0,98 +12,8% Brent/ICE 87,06 86,48 +0,7% 0,58 +11,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.814,14 1.819,55 -0,3% -5,42 -0,8% Silber (Spot) 23,43 23,23 +0,9% +0,20 +0,5% Platin (Spot) 987,94 976,50 +1,2% +11,44 +1,8% Kupfer-Future 4,40 4,43 -0,6% -0,03 -1,5%

Die Ölpreise klettern auf den höchsten Stand seit mehr als sieben Jahren. Händler verweisen auf die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten. Huthi-Rebellen hatten einen schweren Drohnenangriff auf eine wichtige Erdöleinrichtung in Abu Dhabi geflogen. Die Vereinigten Arabischen Emirate sind innerhalb des Erdölkartells Opec der drittgrößte Ölförderer. Als Vergeltung fliegt die von Saudi-Arabien geführte Militärkoalition Luftangriffe auf die jemenitische Hauptstadt Sanaa. Die Analysten von Goldman Sachs rechnen mit einem Brent-Anstieg bis zum dritten Quartal 2022 auf 100 Dollar. Anschließend dürfte es bis zum Auftaktquartal 2023 sogar bis auf 105 Dollar nach oben gehen. Steigende Marktzinsen und der feste Dollar drücken derweil den Goldpreis.

FINANZMARKT USA

Schwach - Kräftig steigende Renditen und unter den Erwartungen gebliebene Geschäftszahlen von Goldman Sachs drücken die Wall Street am Dienstag nach der Feiertagspause deutlich ins Minus. Vor allem der starke Anstieg der Renditen auf die höchsten Stände seit zwei Jahren belastet das Sentiment. Darunter leiden vor allem die Werte aus dem Technologiesektor. Sie gelten als besonders empfindlich gegenüber steigenden Marktzinsen, weil die Unternehmen ihre üppigen Investitionen mit einem hohen Fremdkapitalanteil stemmen. Der Markt rechnet damit, dass die US-Notenbank zur Bekämpfung der galoppierenden Inflation einen noch aggressiveren Kurs einschlagen könnte. Mittlerweile gelten vier Zinserhöhungen in diesem Jahr als ausgemacht. Goldman Sachs stürzen um 8,1 Prozent ab. Deutlich höhere Kosten als im Vorjahr haben der US-Bank im vierten Quartal einen Gewinnrückgang beschert. Goldman verfehlte mit dem Ergebnis die Erwartungen. Am Freitag hatten sowohl JP Morgan als auch Citigroup einen Gewinnrückgang für das vierte Quartal gemeldet, jedoch die Erwartungen der Analysten übertroffen. Morgan Stanley und Bank of America werden am Mittwoch ihre Geschäftszahlen vorlegen. Die Aktien von JP Morgan, Citigroup, Morgan Stanley und Bank of America verlieren bis zu 3,8 Prozent - trotz stark gestiegener Marktzinsen. Der Bankensektor stellt mit einem Abschlag von 2,6 Prozent das Branchenschlusslicht. Microsoft will für 68,7 Milliarden Dollar den Computerspielhersteller Activision Blizzard übernehmen. Für die Microsoft-Aktie geht es im negativen Gesamtmarktumfeld um 1,4 Prozent nach unten. Dagegen schießen die Aktien von Activision Blizzard um 27 Prozent nach oben. Exxon Mobil klettern mit der Ölpreisrally um 1,7 Prozent.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

22:30 AU/BHP Group, Produktionsbericht 1H

AUSBLICK KONJUNKTUR +

Es stehen keine wichtigen Daten zur Veröffentlichuung an.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Schwach - An den europäischen Aktienmärkten ging es am Dienstag kräftig nach unten auch wenn sich die Indizes von den Tagestiefs wieder erholen konnten. Einmal mehr wurde der Rücksetzer von Investoren gekauft. Vor allem der globale Renditeanstieg im Hinblick auf die galoppierende Inflation belastete erneut die Stimmung. Der Markt rechnet damit, dass die US-Notenbank bei der Inflationsbekämpfung einen noch aggressiveren Kurs einschlägt: Vier Zinserhöhungen in diesem Jahr gelten nun als ausgemacht. Vereinzelt wird nicht ausgeschlossen, dass es bei der ersten Zinsanhebung gleich um 50 Basispunkte nach oben gehen könnte, die große Mehrheit geht dagegen von einer Erhöhung um 25 Basispunkte aus. Mit den steigenden Ölpreisen war der Öl-Sektor einer der Gewinner. Der Subindex stieg um 1,0 Prozent. Bei den Einzelaktien hat Rio Tinto etwas schwächere Produktionszahlen zum vierten Quartal vorgelegt. Die Aktien legten um 0,9 Prozent zu. Auch Hugo Boss legte erste Eckdaten vor. Dabei hat der Mode-Hersteller die Erwartungen leicht überboten. Für die Aktie ging es um 1,1 Prozent nach oben. Vor dem Hintergrund der Übernahme des Videospiel-Konzerns Activision Blizzard durch Microsoft wurde auf weitere Übernahmen gesetzt. Hier wurden als mögliche Ziele Unternehmen aus der Gaming-Branche genannt - wie Ubisoft, die um 11,9 Prozent zulegten.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 7:40 Uhr Mo, 17:31 Uhr % YTD EUR/USD 1,1329 -0,7% 1,1400 1,1406 -0,4% EUR/JPY 129,82 -0,7% 130,88 130,69 -0,8% EUR/CHF 1,0387 -0,4% 1,0433 1,0425 +0,1% EUR/GBP 0,8341 -0,2% 0,8358 0,8355 -0,7% USD/JPY 114,58 -0,0% 114,82 114,57 -0,5% GBP/USD 1,3582 -0,5% 1,3639 1,3653 +0,4% USD/CNH (Offshore) 6,3598 +0,1% 6,3465 6,3521 +0,1% Bitcoin BTC/USD 41.624,58 -1,1% 42.273,28 42.348,31 -10,0%

Der Renditeanstieg treibt Anleger in den Dollar, der Dollar-Index steigt um 0,5 Prozent. Der Greenback dürfte durch die Erwartung baldiger US-Zinserhöhungen im Vorfeld der Sitzung der Fed in der kommenden Woche unterstützt bleiben, erwartet die ING. Zudem könnte der Dollar vor dem Hintergrund weiterer deutlicher Abgaben an den Aktienmärkten von seinem Status als sicherer Hafen profitieren, so die Devisen-Analysten.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien haben am Dienstag mehrheitlich leichte Abschläge verbucht. Die Börse in Shanghai schloss gegen die regionale Tendenz im Plus. In Tokio gab der Nikkei-Index anfängliche leichte Aufschläge ab und büßte 0,3 Prozent ein. Etwas Unterstützung erhielt der Index vom schwächeren Yen. Die Bank of Japan hat ihre Inflationserwartungen angesichts pandemiebedingter Lieferengpässe leicht angehoben. In ihrem vierteljährlichen Ausblick erwartet sie einen Anstieg der Inflation um 1,1 Prozent in dem ab April bis März 2023 laufenden neuen Fiskaljahr und um ebenfalls 1,1 Prozent im darauffolgenden Jahr, während zuvor 0,9 bzw. 1,0 Prozent erwartet worden waren. Für das laufende Fiskaljahr, das im März endet, rechnet sie mit einer Stagnation der Preise. Im chinesischen Kernland legte der Schanghai-Composite indessen 0,8 Prozent zu. Energiewerte profitierten von gestiegenen Kohlepreisen, so Daiwa Capital Markets. In Südkorea verlor der Kospi 0,9 Prozent. Einige Anleger verkauften Aktien, um Mittel für den anstehenden Mega-Börsengang des Batteriezellenhersteller LG Energy Solution zu haben, hieß es.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

VW / BOSCH

wollen künftig gemeinsam Batteriezellfabriken in Europa mit Produktionssystemen und Digitalisierungslösungen ausstatten. Der Autokonzern und der weltweit größte Zulieferer wollen laut gemeinsamer Mitteilung zunächst die Gründung eines entsprechenden europäischen Anbieters prüfen. Eine Absichtserklärung hierfür sei unterzeichnet worden. Über ein "Projekthaus" wollen die Partner Industrialisierungslösungen ausloten.

AAREAL BANK

Die Finanzinvestoren Advent und Centerbridge haben die Annahmefrist für die Übernahme der Aareal Bank reduziert und die Annahmefrist verlängert. Wie die Atlantic Bidco, hinter der unter anderem die beiden Investoren stehen, mitteilte, wurde die Annahmeschwelle auf 60 von 70 Prozent verringert. Die Aktionäre könnten das Angebot weiter annehmen und ihre Aktien nun bis zum 2. Februar (Mitternacht MEZ) andienen.

VONOVIA

Die ordentliche Hauptversammlung soll in diesem Jahr am 29. April 2022 stattfinden und dabei auch über eine Erhöhung der Vividende abstimmen. Das Wohnungsunternehmen plant, die Hauptversammlung wie in den Vorjahren virtuell zu veranstalten, wie Vonovia ankündigte. Für das Geschäftsjahr 2021 will Vonovia eine erneut erhöhte Dividende vorschlagen.

EQT

Der Investor EQT Fund Management Sarl hat beim Bundeskartellamt die Übernahme von bis zu 100 Prozent der Finanzauskunft Schufa Holding AG angemeldet. Dabei geht es um einen mittelbaren, gestuften Erwerb, wie der Webseite des Bundeskartellamtes zu entnehmen ist. Die Schufa gehört vor allem verschiedenen Banken, darunter auch Kredit-, Genossenschafts-, Privatbanken und Sparkassen.

GOLDMAN SACHS

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

January 18, 2022 12:30 ET (17:30 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.