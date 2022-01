Nachrangige Unternehmensanleihen von Industrieunternehmen bieten höhere Rendite, ohne auf Investment-Grade-Emittentenbonität verzichten zu müssen. Darauf setzt der Fonds, dessen Selektionsprozess Nachhaltigkeitsaspekte betont.Der Bantleon Select Corporate Hybrids (LU2038755174) fokussiert als globaler Anleihenfonds auf nachrangige Unternehmensanleihen von Non-Financials. Die Strategie verfolgt neben Zinserträgen zusätzliche Kursgewinne über Investments in Anleihen mit guter Emittentenbonität zu erzielen. Der Gesamtertrag des Fonds setzt sich aus den folgenden Bausteinen zusammen: Aktive Auswahl von Nachranganleihen auf Basis fundamentaler Analysen, Management der Sektorallokation und des Investitionsgrads in Nachranganleihen gemäß eigener Konjunkturabschätzung sowie Anpassung der durchschnittlichen Modified Duration an das aktuelle Zinsumfeld. Das Anlagemanagement investiert insbesondere in globale Nachranganleihen von Non-Financials, die sowohl ein Emittenten- als auch ein Anleihen-Rating im Bereich Investment Grade aufweisen. Maximal 35 Prozent des Fondsvolumens dürfen in Nachranganleihen mit Non-Investment-Grade-Rating investiert werden. Fremdwährungsrisiken werden abgesichert.

