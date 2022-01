Qualcomm, Vodafone und Thales haben die eSIM zur iSIM weiterentwickelt. Damit ist kein extra Chip mehr nötig, sondern die SIM-Funktionen werden in den SoC integriert. Um Platz im Smartphone zu sparen und das Umstecken von SIM-Karten in neue Geräte unnötig zu machen, arbeiten Hersteller schon länger an Methoden, die Tarif-Informationen der Kund:innen anderswo im Gerät zu speichern. Das geht zum Beispiel mit der eSIM. Das steht für embedded SIM, also eine fest im Gerät verbaute Karte. Diese Version ist bereits kleiner als die üblichen SIM-Karten und ist nicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...