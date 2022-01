Shanghai (ots/PRNewswire) -Nach Angaben des China Automotive Technology & Research Center war der HiPhi X sowohl im Dezember als auch in der zweiten Hälfte des Jahres 2021 das meistverkaufte Luxus-Elektrofahrzeug mit einem UVP von über 500.000 RMB. Der HiPhi X wurde vom branchenführenden Unternehmen für neue Mobilität und intelligentes Fahren, Human Horizons, entwickelt und hergestellt. Er ist mit den neuesten technologischen Innovationen und allen Annehmlichkeiten eines Luxusfahrzeugs ausgestattet, um ein neues Fahrzeugsegment zu schaffen: TECHLUXE®.Mit 919 verkauften Fahrzeugen im Dezember und insgesamt 3.742 in der zweiten Hälfte des Jahres 2021 eroberte der HiPhi X den Spitzenplatz gegenüber renommierten internationalen und inländischen Automobilherstellern wie Porsche, Mercedes-Benz und Hongqi. Dies ist das erste Mal, dass ein inländischer Automobilhersteller die Verkaufscharts im Luxussegment für Fahrzeuge mit einem Preis von mehr als 500.000 RMB anführt. Seit der Premiere des HiPhi X im Mai 2021 wurden 4.237 Fahrzeuge an Kunden in fast 200 Städten im ganzen Land ausgeliefert.Hinsichtlich der Verkaufsleistung sagte Ding Lei, Gründer von Human Horizons: "Bei Human Horizons werden wir von Innovationen angetrieben, und wir glauben, dass der HiPhi X den Benutzern ein noch nie dagewesenes Fahrerlebnis bietet, sowohl was die technische Funktionalität als auch den Komfort betrifft. Wir glauben auch an die Stärke der inländischen Forschung und Entwicklung und Fertigung. Wir sind stolz darauf, Made in China zu sein, und unsere Kunden sind es auch. Ich denke, diese Zahlen spiegeln diese Tatsache wider."Um der wachsenden Nachfrage der Verbraucher gerecht zu werden, expandiert Human Horizons schnell im ganzen Land. Derzeit verfügt das Unternehmen über 37 Showrooms, 17 \u00c2uslieferungszentren und 155 Servicezentren in 147 Städten. Das Unternehmen hat sein Ladenetz im Jahr 2021 stark ausgebaut, das mittlerweile von mehr als 270.000 Ladestationen in mehr als 500 Städten im ganzen Land unterstützt wird. In der Zwischenzeit hat Human Horizons eine weitere Forschungs- und Entwicklungseinrichtung in der technologiefreundlichen Stadt Chengdu im Westen Chinas errichtet und vor kurzem seine Design-, Entwicklungs- und Unternehmensfunktionen im brandneuen Shanghai Operations Center zusammengefasst.Als Unternehmen hat sich Human Horizons der Entwicklung von Fahrzeugen verschrieben, die die neuesten technologischen Innovationen mit luxuriösem Komfort der Spitzenklasse verbinden und ein neues Fahrzeugsegment definieren: TECHLUXE®. Die Fahrzeuge der Marke HiPhi basieren auf drei Leitprinzipien: Design definiert durch Funktionen, Fahrzeuge definiert durch Software und Werte definiert durch Co-Creation.Der HiPhi X ist sowohl optisch ästhetisch als auch leistungsstark. Er integriert eine Reihe von Weltneuheiten in ein Serienfahrzeug, darunter intelligente ISD-Scheinwerfer, ein integriertes Unterhaltungs- und Informationsdisplay sowie einen interaktiven KI-Begleiter. Der HiPhi X ist mit zwei 220-kW-Motoren an der Vorder- und Hinterachse sowie einer 97-kWh-Batterie mit großer Kapazität ausgestattet. Er bietet eine Beschleunigung von 0-100 km/h in 3,9 Sekunden, eine Reichweite von 550 km und einen Wendekreis von nur 5,8 Metern.Informationen zu HiPhiHiPhi ist eine Premiummarke, die von Human Horizons geschaffen und von ihren Nutzern weiterentwickelt wurde. Die HiPhi-Reihe besteht aus intelligenten, vollelektrischen Fahrzeugen mit einer leichten Aluminium-Stahl-Hybrid-Konstruktion und nachhaltigen, veganen Ledern und recycelbaren Materialien, die den nachhaltigen Charakter der EV-Produkte von Human Horizons unterstreichen.Informationen zu Human HorizonsDie Human Horizons Group Inc. widmet sich der Forschung und Entwicklung innovativer intelligenter Mobilitätstechnologien sowie der Kommerzialisierung zukunftsweisender intelligenter Fahrzeuge. Darüber hinaus entwickelt Human Horizons intelligente Transportlösungen als integralen Bestandteil von Smart Cities, die die menschliche Mobilität neu definieren werden.Zukunftsgerichtete AussagenDiese Pressemitteilung enthält Aussagen, die "zukunftsgerichtete" Aussagen darstellen können. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind an Begriffen wie "wird", "erwartet", "antizipiert", "strebt an", "zukünftig", "beabsichtigt", "plant", "glaubt", "schätzt", "wahrscheinlich" und ähnlichen Aussagen zu erkennen. Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, einschließlich Aussagen über die Überzeugungen, Pläne und Erwartungen von Human Horizons, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten inhärente Risiken und Ungewissheiten. Eine Reihe von Faktoren könnte dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die folgenden: Die Strategien von Human Horizons, die künftige Geschäftsentwicklung sowie die Finanz- und Ertragslage von Human Horizons; die begrenzte Betriebsgeschichte von Human Horizons; Risiken im Zusammenhang mit Elektrofahrzeugen; die Fähigkeit von Human Horizons, Fahrzeuge von hoher Qualität und Attraktivität für die Kunden termingerecht und in großem Umfang zu entwickeln, herzustellen und auszuliefern; die Fähigkeit von Human Horizons, die Produktion in seinem Joint-Venture-Werk auszubauen; Produktmängel oder ein anderes Versagen von Fahrzeugen, die nicht wie erwartet funktionieren; die Fähigkeit von Human Horizons, die Marken Human Horizons und HiPhi aufzubauen; die Fähigkeit von Human Horizons, erfolgreich im Wettbewerb zu bestehen; die Fähigkeit von Human Horizons, ausreichende Auftragsbestände zu sichern; Änderungen der Verbrauchernachfrage und der staatlichen Anreize, Subventionen oder anderer günstiger staatlicher Maßnahmen; allgemeine wirtschaftliche und geschäftliche Bedingungen weltweit und in China sowie Annahmen, die den vorstehenden Ausführungen zugrunde liegen oder mit ihnen zusammenhängen. 