DJ NACHBÖRSE/XDAX -0,1% auf 15.756 Pkt - Leoni sehr schwach

FRANKFURT (Dow Jones)--Laut einem Händler von Lang & Schwarz hat sich am Dienstagabend nur die Aktie von Leoni im nachbörslichen Geschäft mit deutschen Werten auffällig gezeigt. Die Titel wurden 2,5 Prozent schwächer gestellt, nachdem sich der Titel bereits im Xetra-Handel sehr schwach präsentiert hatte. Das Unternehmen hatte nach der Schlussglocke mitgeteilt, dass das Bundeskartellamt gegen verschiedene Kabelhersteller und weitere branchennahe Gesellschaften Ermittlungen aufgenommen habe. Dabei habe es auch an Standorten der Leoni-Gruppe Durchsuchungen gegeben. Grund für die Durchsuchungen sei der Verdacht, dass Kabelhersteller die Berechnung branchenüblicher Metallzuschläge in Deutschland miteinander koordiniert haben sollen.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 15.756 15.773 -0,1% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

