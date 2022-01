Der Apfel ist das Baumobst, das in Mecklenburg-Vorpommern mit großem Abstand am meisten geerntet wurde. Wie das Statistische Amt Mecklenburg-Vorpommern anhand der endgültigen Ergebnisse der Ernteberichterstattung mitteilt, wurden 2020 insgesamt 37 228 Tonnen Äpfel im Marktobstbau geerntet. Bildquelle: Shutterstock.com Damit lag 2020 der Anteil an Äpfeln an der gesamten...

