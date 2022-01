Stuttgart (ots) -Stuttgart. Heute startet das Markenjubiläum von Porsche Design mit einem spektakulären Auftakt im Porsche Museum. 50 Jahre "Engineered Passion" - eine Philosophie, die puristische Designsprache stets mit intelligenter Funktion verbindet. 1972 von Professor Ferdinand Alexander Porsche gegründet, entwickelt Porsche Design seit fünf Jahrzehnten Produkte, deren Stil sich durch Zeitlosigkeit definiert.Zu diesem denkwürdigen Anlass fand das Digitale Launch Event in Anwesenheit von Dr. Jan Becker, CEO Porsche Lifestyle Group und Lutz Meschke, Stellv. Vorstandsvorsitzender und Mitglied des Vorstands Finanzen und IT, Porsche AG mit Weltpremieren aus der Automotive - und Uhren Welt statt.Ein besonders emotionales Highlight war die Videobotschaft von Hans-Peter Porsche, dem Mitgründer der Marke Porsche Design und Bruder von Professor Ferdinand Alexander Porsche, dem Designer des legendären Porsche 911."Es erfüllt uns mit Stolz, dass Porsche Design seit der Gründung durch Prof. F. A. Porsche noch mehr an Visions - und Innovationskraft sowie Kreativität gewonnen hat und wir Kunden auf der ganzen Welt mit unserem vielseitigen Produktportfolio begeistern. Unser Anspruch für die Zukunft bleibt unverändert, Klassiker des modernen Designs in den unterschiedlichsten Lebensbereichen zu erschaffen.", sagt Dr. Jan Becker, CEO Porsche Lifestyle Group.Nach wie vor steht jedes Produkt für außergewöhnliche Präzision und Performance auf höchstem technologischem Niveau: angefangen von dem ersten komplett schwarzen, legendären Chronograph I über Sonnenbrillen mit innovativer Wechselglas-Funktion, Schreibgeräte, Taschen & Gepäck, Objekten wie einer Pfeife und innovativen Küchengeräten bis hin zur Entwicklung einer einzigartigen Hotelmarke.Das Porsche Museum ist die perfekte Kulisse für die Präsentation der Jubiläums-Neuauflagen des Chronographen I, u.a. Chronograph 1 - 1972 Limited Edition sowie für die Weltpremiere der Porsche Sportwagenmodelle aus 1972 und 2022 als Tribut an ein halbes Jahrhundert Designgeschichte.Zudem eröffnet hier gleichzeitig die sechsmonatige Sonderausstellung, die durch vielseitige Informationen und einzigartige Exponate Einblicke in die spannende Unternehmenshistorie von Porsche Design gibt.2022 feiert Porsche Design 50 Jahre - mit einer weltweiten Kampagne, die die Vergangenheit würdigt, das Heute zelebriert und auf die Zukunft einstimmt. IT'S ABOUT TIME.Klicken Sie auf den Link https://porsche-design.com/de/de/50Y/launchevent um das digitale Event nochmals zu erleben.1972-2022: Zeit vergeht. Design bleibt."Wenn man die Funktion einer Sache überdenkt, ergibt sich die Form manchmal wie von allein." - Professor F. A. PorscheDieser Prämisse folgend, schuf F. A. Porsche mit dem Porsche 911 eines der bedeutendsten Designobjekte der Zeitgeschichte. Seine Vision, die Prinzipien und den Mythos von Porsche weit über die Grenzen des Automobils hinaus zu tragen, lebt bis heute in allen Porsche Design Kreationen und Produktentwicklungen weiter.Die 50Y Porsche Design Kampagne inszeniert die besondere Bedeutung des Aspekts "Zeit" über das gesamte Jubiläumsjahr. Der Chronograph I markiert dabei die Stunde Null in der Entstehungsgeschichte des Unternehmens. Das erste Produktdesign von F. A. Porsche, der weltweit erste schwarze Chronograph, war ein Impulsgeber seiner Zeit und ist bis heute eine wegweisende Designikone für die Marke. Zudem war dieser revolutionäre Zeitmesser das erste Design, das automobile Ästhetik und technologischen Anspruch auf andere Produktwelten transferierte. Deshalb stehen im Jubiläumsjahr sowohl außergewöhnliche Uhren als auch besondere Sportwagen im Mittelpunkt der Kommunikation. Die Neuauflage der ersten Porsche Design Uhr in Form des Chronograph 1 - 1972 Limited Edition und des Chronograph 1 - 911 Edition 50Y Porsche Design sowie die Weltpremiere des Porsche 911 S 2.4 Targa Classic und des limitierten Sondermodells 911 Edition 50 Jahre Porsche Design werden von einzigartigen Events, exklusiven Veröffentlichungen und der limitierten 50Y Capsule Collection flankiert."Ich freue mich, dass die Philosophie und wegweisende Designsprache des Gründervaters F. A. Porsche in jedem Porsche Design Produkt weiterlebt. Die Marke steht heute für einen ganzheitlichen Lifestyle und schafft es immer wieder, technische Innovationen mit maximaler Funktionalität und puristischer Ästhetik zu verbinden und so neue Standards zu setzen", so Dr. Jan Becker weiter.Gemeinsam ist allen Produkten die Inspiration aus dem Designerbe, die gekonnt in die Gegenwart geführt wird und sich zum Geburtstag der Marke neu präsentiert.It's about time for Targa and TimepieceZum Jubiläum erscheint der Chronograph I in einer Neuauflage: Der auf 500 Exemplare limitierte Chronograph 1 - 1972 Limited Edition ist eine Hommage an das Original von 1972 und zugleich technisch State of the Art."Zeit vergeht, aber Design bleibt: in diesem Sinne spiegelt der Porsche Design Chronograph I in seiner Neuauflage von 2022 den Designansatz von F. A. Porsche unverändert wider. Dieser besondere Zeitmesser oder auch eines unserer anderen Produkthighlights wird hoffentlich auch in Zukunft zum Lebensbegleiter der jüngeren Generationen werden.", erklärt Dr. Jan Becker über die wichtigsten Produktkategorie der Marke.Während das Design vollständig unverändert blieb, arbeitet in der Uhr ein leistungsstarkes, modernes Porsche Design Automatikwerk mit COSC-Zertifizierung. So tragen Zifferblatt, Krone, Schließe und Gehäuseboden das historische Logo von Porsche Design. Die Tachymeterskala rund um das Zifferblatt sowie die Anzeige von Tag und Datum sind in der Typographie von 1972 gehalten. Für Gehäuse und Armband wurde das High-Performance Material Titan verwendet, das vielfach auch im Automobilbau Anwendung findet.Als Reminiszenz an die Geburtsstunde der Marke erstrahlt der 1972er Porsche 911 S 2.4 Targa in Form eines restaurierten Unikats. Das Fahrzeug wurde in enger Zusammenarbeit mit Porsche Design von Porsche Classic aufwendig modifiziert und trägt erkennbar die Handschrift von F. A. Porsche. Mit besonderen, vom Chronographen I inspirierten Details ausgestattet, verbindet das Fahrzeug Ursprung und Moderne miteinander.Porsche würdigt das 50. Jubiläum von Porsche Design zudem mit dem Launch eines auf 750 Fahrzeuge limitierten Sondermodells: die 911 Edition 50 Jahre Porsche Design. Mit seinen Ausstattungsdetails verweist es auf typische Designs und Stilelemente von Porsche Design. Das außergewöhnliche Fahrzeug kann um einen dazugehörigen Zeitmesser, dem Chronograph 1 - 911 Edition 50Y Porsche Design ergänzt werden. Diese Uhr ist ausschließlich den Käufern des Porsche Jubiläumsmodells vorbehalten. Sie ist ebenfalls auf 750 Stück limitiert und über die Limitierungsnummer auf dem Gehäuseboden untrennbar mit dem Sportwagen verbunden.It's about time to tell the storyDer emotionale Kurzfilm "It's about time - 50 years of Porsche Design" erweckt zum 50-jährigen Jubiläum die Geschichte von Porsche Design in fiktionaler Form zum Leben. Der Film erzählt von Generationen, von Gestern und Heute, von Ikonen und Innovationen, von Präzision und zeitlosem Design. Unübersehbar ist, wie stark der Aspekt "Zeit" in allen Bereichen die DNA der Marke prägt - und wie das Erbe von 50 Jahren in die Zukunft getragen wird.It's about time to create new iconsDie limitierte 50Y Porsche Design Capsule Collection übersetzt 50 Jahre Designgeschichte mit modernsten Materialien in neue, ikonische Produkte. Zu dem Produktportfolio der Kollektion gehören neben Uhren und Brillen auch Taschen & Gepäck, Fashion & Sport sowie Accessoires. Stilprägende Elemente sind Zitate der legendären Rennsport-Flagge "Chequered Flag" sowie Akzente in Platinum (seidenglanz), die sich durch die gesamte Kollektion ziehen. Für die Eyewear Editionen wurden ikonische Sonnenbrillen neu aufgelegt, ergänzt von der innovativen Porsche Design P'8950 Iconic 3D. Die Optik dieser avantgardistisch anmutenden Sonnenbrille ist nur dank modernster 3D-Druck Herstellungstechnologie möglich, bei der Titanpulver verschmolzen wird. Das Modell ist eine Hommage an die legendäre Shield-Brille von 1979. Die Porsche Design 50Y P'8478 ist die zeitgemäße Version der legendären Exklusivbrille mit tropfenförmigen Gläsern und charakteristischem Wechselglasmechanismus. Diese sowie die Porsche Design 50Y P'8928, eine populäre und modernde Squared Aviator Form der Wechselglasbrille, werden als limitierte Produkt Bundles erhältlich sein.It's about time to get inspiredDas anlässlich des Jubiläums erscheinende exklusive Coffee Table Book "50Y Porsche Design" würdigt den Gründervater und lässt die Geschichte der Marke sowie das Lebensgefühl Porsche Design greifbar werden. Das im Stil eines hochwertigen Magazins gestaltete Buch nimmt die Leser mit auf eine kreative Reise durch drei Epochen: Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Zwölf Kapitel zeigen die Visionen der innovativen Design-Vordenker aus Zell am See, offenbaren die gestalterische Kraft der Marke und präsentieren die Philosophie hinter den Produkten - verdeutlich durch faszinierende Bilder. Ergänzt werden die Inhalte mit Beiträgen inspirierender Autoren wie z.B. der Trendforscherin Carla Buzasi. Auf dieses Buch können sich Porsche Design Fans weltweit freuen.Weitere Informationen zur Kampagne, über die Marke und das Jubiläumsjahr finden Sie unter: https://www.porsche-design.com/50YÜber Porsche Design:Im Jahr 1963 hat Professor Ferdinand Alexander Porsche mit dem 911 eines der bedeutendsten Designobjekte der Zeitgeschichte geschaffen. Mit seiner Vision, die Prinzipien und den Mythos Porsche über die Grenzen des Automobils hinaus zu tragen, hat er 1972 die exklusive Lifestyle-Marke Porsche Design gegründet. Seine Philosophie und seine Designsprache lebt bis heute in allen Porsche Design Produkten weiter. Jedes Porsche Design Produkt steht für außergewöhnliche Präzision und Perfektion auf einem hohen technologischen Innovationslevel und für eine einzigartige Symbiose aus intelligenten Funktionen und puristischem Design. Entworfen vom Studio F. A. Porsche im österreichischen Zell am See. 