Remondis hat ein weiteres Unternehmen übernommen. Die jüngste Übernahme durch Deutschlands größten Entsorgungskonzern erfolgte in Osnabrück. So ist die Levien Industrieentsorgung Rohstoffrecycling GmbH seit 1. Januar als Remondis Osnabrück GmbH tätig. Gesellschafter Dirk Levien habe sich entschieden, sein Unternehmen an die Remondis-Gruppe zu verkaufen, heißt es vom Unternehmen. Gemeinsam mit Stefan ...

