Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares -2

DJ Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares

Cairn Homes Plc (CRN) Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares 19-Jan-2022 / 07:00 GMT/BST Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

19 January 2022

Cairn Homes plc (the "Company")

Transaction in own shares

The Company announces that on 18 January 2022 it purchased a total of 251,619 of its ordinary shares of EUR 0.001 each (the "ordinary shares") on Euronext Dublin and the London Stock Exchange through the Company's broker Goodbody Stockbrokers UC ("Goodbody"), as detailed below. The repurchased shares will be cancelled.

Euronext Dublin London Stock Exchange Number of ordinary shares purchased 125,000 126,619 Highest price paid (per ordinary share) EUR1.3040 GBP1.0700 Lowest price paid (per ordinary share) EUR1.2820 GBP1.0880 Volume weighted average price paid (per ordinary share) EUR1.2933 GBP1.0820

The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 12 January 2022.

Following settlement and cancellation of the above purchases, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 747,708,476 ordinary shares, each carrying the right to one vote. The Company holds nil ordinary shares in treasury.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the detailed breakdown of individual trades made by Goodbody on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

Contacts:

Cairn Homes plc +353 1 696 4600

Tara Grimley, Company Secretary

Appendix

Transaction Details

Issuer Name Cairn Homes plc LEI 635400DPX6WP2KKDOA83 ISIN IE00BWY4ZF18 Intermediary Name Goodbody Stockbrokers UC Intermediary Code GDBSIE21XXX Timezone GMT Currency EUR & GBP (as indicated below) Euronext Dublin Number of Shares Price per Share (EUR) Trading venue Time of transaction Transaction Reference Number 1,475 1.3040 XDUB 08:10:16 00025689293TRDU1 1,506 1.2940 XDUB 08:14:47 00025689337TRDU1 1,261 1.2940 XDUB 08:14:47 00025689336TRDU1 270 1.2980 XDUB 08:17:30 00025689379TRDU1 430 1.2980 XDUB 08:17:30 00025689377TRDU1 128 1.2980 XDUB 08:19:39 00025689402TRDU1 152 1.2980 XDUB 08:25:56 00025689533TRDU1 1,222 1.2980 XDUB 08:25:56 00025689532TRDU1 1,421 1.2980 XDUB 08:25:56 00025689531TRDU1 604 1.2980 XDUB 08:25:56 00025689530TRDU1 1,312 1.2920 XDUB 08:48:42 00025689859TRDU1 1,396 1.2960 XDUB 08:49:54 00025689877TRDU1 1 1.2940 XDUB 08:56:20 00025689943TRDU1 674 1.2980 XDUB 09:47:11 00025690580TRDU1 94 1.2980 XDUB 09:47:11 00025690579TRDU1 1,518 1.2980 XDUB 09:47:11 00025690578TRDU1 1,314 1.2980 XDUB 09:47:11 00025690577TRDU1 824 1.2980 XDUB 09:47:28 00025690588TRDU1 6,855 1.2980 XDUB 09:47:28 00025690587TRDU1 1,861 1.2980 XDUB 09:47:28 00025690586TRDU1 1,284 1.2980 XDUB 09:47:28 00025690584TRDU1 1,533 1.2960 XDUB 10:08:02 00025690869TRDU1 1,426 1.2960 XDUB 10:08:02 00025690867TRDU1 910 1.2940 XDUB 10:28:28 00025691650TRDU1 424 1.2940 XDUB 10:28:28 00025691649TRDU1 633 1.2940 XDUB 10:35:51 00025691851TRDU1 718 1.2940 XDUB 10:35:51 00025691850TRDU1 224 1.2940 XDUB 10:43:19 00025691933TRDU1 1,081 1.2940 XDUB 10:43:19 00025691932TRDU1 649 1.2940 XDUB 10:50:05 00025692010TRDU1 640 1.2940 XDUB 10:50:05 00025692009TRDU1 1,130 1.2940 XDUB 10:56:21 00025692181TRDU1 858 1.2940 XDUB 11:02:12 00025692299TRDU1 572 1.2940 XDUB 11:06:41 00025692343TRDU1 919 1.2940 XDUB 11:06:41 00025692342TRDU1 969 1.2940 XDUB 11:14:38 00025692364TRDU1 87 1.2940 XDUB 11:20:13 00025692383TRDU1 371 1.2940 XDUB 11:20:43 00025692391TRDU1 256 1.2940 XDUB 11:20:43 00025692390TRDU1 919 1.2940 XDUB 11:20:43 00025692389TRDU1 968 1.2940 XDUB 11:29:46 00025692620TRDU1 337 1.2940 XDUB 11:35:42 00025692696TRDU1 220 1.2940 XDUB 11:50:24 00025692847TRDU1 2,290 1.2940 XDUB 11:54:51 00025692906TRDU1 294 1.2940 XDUB 11:54:51 00025692904TRDU1 317 1.2940 XDUB 11:55:04 00025692911TRDU1 186 1.2940 XDUB 11:55:04 00025692910TRDU1 1,264 1.2940 XDUB 12:36:24 00025693206TRDU1 224 1.2940 XDUB 12:50:09 00025693323TRDU1 8,352 1.2960 XDUB 12:54:31 00025693362TRDU1 1,466 1.2960 XDUB 12:58:01 00025693383TRDU1 1,361 1.2960 XDUB 13:06:30 00025693465TRDU1 1,356 1.2960 XDUB 13:14:24 00025693524TRDU1 646 1.2940 XDUB 13:14:56 00025693526TRDU1 229 1.2940 XDUB 13:33:02 00025693690TRDU1 2,782 1.2960 XDUB 13:45:04 00025693874TRDU1 1,506 1.2960 XDUB 13:45:04 00025693873TRDU1 156 1.3000 XDUB 13:50:30 00025693931TRDU1 1,250 1.3000 XDUB 13:50:30 00025693930TRDU1 1,509 1.2980 XDUB 13:51:24 00025693936TRDU1 1,472 1.2980 XDUB 13:51:24 00025693935TRDU1 1,480 1.2980 XDUB 13:51:24 00025693934TRDU1 212 1.2980 XDUB 14:14:10 00025694421TRDU1 1,302 1.2980 XDUB 14:14:10 00025694420TRDU1 1,381 1.2980 XDUB 14:20:05 00025694498TRDU1 93 1.2940 XDUB 14:22:06 00025694508TRDU1 217 1.2980 XDUB 14:30:15 00025694668TRDU1 1,419 1.2980 XDUB 14:30:15 00025694667TRDU1 1,286 1.2980 XDUB 14:30:15 00025694666TRDU1 1,296 1.2940 XDUB 14:34:13 00025694802TRDU1 1,299 1.2940 XDUB 14:34:13 00025694801TRDU1 1,253 1.2940 XDUB 14:34:13 00025694800TRDU1 1,253 1.2940 XDUB 14:34:13 00025694799TRDU1 1,480 1.2900 XDUB 14:45:24 00025695030TRDU1 758 1.2860 XDUB 14:45:25 00025695031TRDU1 830 1.2900 XDUB 14:51:50 00025695349TRDU1 550 1.2900 XDUB 14:51:50 00025695348TRDU1 29 1.2900 XDUB 14:51:50 00025695347TRDU1 1,319 1.2900 XDUB 14:55:57 00025695468TRDU1 661 1.2860 XDUB 14:55:58 00025695470TRDU1 29 1.2860 XDUB 14:55:58 00025695469TRDU1 536 1.2840 XDUB 15:00:55 00025695550TRDU1 344 1.2880 XDUB 15:06:59 00025695711TRDU1 1,501 1.2880 XDUB 15:06:59 00025695710TRDU1 56 1.2880 XDUB 15:09:47 00025695881TRDU1 325 1.2880 XDUB 15:09:47 00025695880TRDU1 2,003 1.2900 XDUB 15:29:43 00025696372TRDU1

873 1.2900 XDUB 15:29:43 00025696371TRDU1 1,154 1.2900 XDUB 15:29:43 00025696370TRDU1 1,325 1.2900 XDUB 15:29:43 00025696369TRDU1 1,540 1.2900 XDUB 15:29:43 00025696368TRDU1 1,290 1.2900 XDUB 15:29:44 00025696373TRDU1 265 1.2900 XDUB 15:31:13 00025696441TRDU1 194 1.2900 XDUB 15:31:13 00025696440TRDU1 40 1.2900 XDUB 15:31:13 00025696439TRDU1 879 1.2900 XDUB 15:31:13 00025696438TRDU1 1,174 1.2900 XDUB 15:35:22 00025696600TRDU1 194 1.2900 XDUB 15:35:22 00025696599TRDU1 864 1.2900 XDUB 15:39:30 00025696678TRDU1 565 1.2900 XDUB 15:39:30 00025696677TRDU1 93 1.2900 XDUB 15:43:39 00025696798TRDU1 1,434 1.2900 XDUB 15:43:39 00025696797TRDU1 1,463 1.2900 XDUB 15:47:53 00025696855TRDU1 3 1.2900 XDUB 15:47:53 00025696854TRDU1 1,501 1.2900 XDUB 15:52:08 00025696908TRDU1 179 1.2920 XDUB 15:56:24 00025696949TRDU1 1,354 1.2920 XDUB 15:56:24 00025696948TRDU1 259 1.2940 XDUB 16:00:37 00025697024TRDU1 1,053 1.2940 XDUB 16:00:37 00025697023TRDU1 4,222 1.2900 XDUB 16:03:37 00025697062TRDU1 1,141 1.2820 XDUB 16:05:16 00025697077TRDU1 1,098 1.2820 XDUB 16:12:37 00025697202TRDU1 1,280 1.2820 XDUB 16:12:40 00025697205TRDU1 1,325 1.2820 XDUB 16:12:40 00025697204TRDU1 199 1.2820 XDUB 16:12:40 00025697203TRDU1 265 1.2820 XDUB 16:21:54 00025697430TRDU1 1,266 1.2820 XDUB 16:21:54 00025697429TRDU1 144 1.2840 XDUB 16:23:34 00025697500TRDU1 1,333 1.2840 XDUB 16:23:34 00025697499TRDU1 541 1.2840 XDUB 16:25:02 00025697606TRDU1 876 1.2840 XDUB 16:25:02 00025697605TRDU1 1,540 1.2840 XDUB 16:27:09 00025697764TRDU1 1,056 1.2840 XDUB 16:27:09 00025697761TRDU1

London Stock Exchange

Number of Shares Price per Share (GBP) Trading venue Time of transaction Transaction Reference Number 82 1.0860 XLON 08:17:30 00025689380TRDU1 45 1.0860 XLON 08:17:30 00025689378TRDU1 658 1.0860 XLON 08:17:36 00025689381TRDU1 1,878 1.0860 XLON 08:19:39 00025689404TRDU1 34 1.0860 XLON 08:19:39 00025689403TRDU1 77 1.0860 XLON 08:19:39 00025689401TRDU1 1,815 1.0860 XLON 08:19:39 00025689400TRDU1 1,627 1.0860 XLON 08:25:11 00025689519TRDU1 88 1.0840 XLON 08:25:58 00025689539TRDU1 39 1.0840 XLON 08:25:58 00025689538TRDU1 74 1.0840 XLON 08:25:58 00025689537TRDU1 44 1.0840 XLON 08:25:58 00025689536TRDU1 187 1.0840 XLON 08:25:58 00025689535TRDU1 1,014 1.0840 XLON 08:25:58 00025689534TRDU1 94 1.0840 XLON 08:34:51 00025689646TRDU1 1,665 1.0840 XLON 08:34:51 00025689645TRDU1 1,442 1.0840 XLON 08:41:51 00025689796TRDU1 246 1.0840 XLON 08:41:51 00025689795TRDU1 734 1.0840 XLON 08:48:45 00025689861TRDU1 1,000 1.0840 XLON 08:48:45 00025689860TRDU1 1,592 1.0780 XLON 08:48:55 00025689865TRDU1 762 1.0820 XLON 09:03:35 00025690022TRDU1 4,851 1.0840 XLON 09:28:40 00025690322TRDU1 819 1.0840 XLON 09:47:28 00025690585TRDU1 378 1.0840 XLON 09:47:28 00025690583TRDU1 1,737 1.0840 XLON 09:50:53 00025690650TRDU1 156 1.0820 XLON 10:08:02 00025690876TRDU1 217 1.0820 XLON 10:08:02 00025690875TRDU1 2,311 1.0840 XLON 10:08:02 00025690874TRDU1 2,687 1.0840 XLON 10:08:02 00025690873TRDU1 99 1.0840 XLON 10:08:02 00025690872TRDU1 320 1.0840 XLON 10:08:02 00025690871TRDU1 12 1.0840 XLON 10:08:02 00025690870TRDU1 25 1.0840 XLON 10:08:02 00025690868TRDU1 2,463 1.0820 XLON 10:08:11 00025690895TRDU1 1,859 1.0820 XLON 10:08:11 00025690894TRDU1 22 1.0820 XLON 10:08:11 00025690893TRDU1 77 1.0820 XLON 10:08:11 00025690892TRDU1 660 1.0820 XLON 10:08:11 00025690891TRDU1 1,712 1.0780 XLON 10:30:26 00025691816TRDU1 1,799 1.0760 XLON 10:30:26 00025691815TRDU1 856 1.0800 XLON 10:46:22 00025691964TRDU1 488 1.0840 XLON 11:50:24 00025692846TRDU1 2,005 1.0840 XLON 11:54:43 00025692898TRDU1 1,180 1.0840 XLON 11:54:46 00025692899TRDU1 755 1.0840 XLON 11:54:50 00025692901TRDU1 26 1.0820 XLON 11:54:51 00025692907TRDU1 5,793 1.0840 XLON 11:54:51 00025692905TRDU1 161 1.0840 XLON 11:54:51 00025692903TRDU1 60 1.0840 XLON 11:54:51 00025692902TRDU1 4,863 1.0840 XLON 12:23:23 00025693121TRDU1 1,202 1.0860 XLON 12:23:26 00025693122TRDU1 574 1.0860 XLON 12:29:55 00025693174TRDU1 120 1.0860 XLON 12:29:55 00025693172TRDU1 1 1.0860 XLON 12:29:55 00025693171TRDU1 488 1.0860 XLON 12:29:55 00025693170TRDU1 391 1.0860 XLON 12:29:55 00025693169TRDU1 1,256 1.0860 XLON 12:38:46 00025693215TRDU1 749 1.0860 XLON 12:46:01 00025693277TRDU1 251 1.0860 XLON 12:46:01 00025693276TRDU1 1,647 1.0860 XLON 12:54:26 00025693360TRDU1 17 1.0860 XLON 12:54:31 00025693361TRDU1 127 1.0860 XLON 13:05:43 00025693457TRDU1 845 1.0860 XLON 13:05:43 00025693456TRDU1 28 1.0860 XLON 13:05:43 00025693455TRDU1 1,681 1.0860 XLON 13:06:37 00025693466TRDU1 848 1.0840 XLON 13:10:25 00025693507TRDU1 1,589 1.0860 XLON 13:20:26 00025693559TRDU1 1,577 1.0860 XLON 13:28:41 00025693627TRDU1 623 1.0860 XLON 13:36:41 00025693770TRDU1 1,000 1.0860 XLON 13:39:51 00025693835TRDU1 1,800 1.0860 XLON 13:44:51 00025693872TRDU1 1,344 1.0880 XLON 13:53:18 00025693973TRDU1 400 1.0880 XLON 13:53:18 00025693972TRDU1

