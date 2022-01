Microsoft (WKN: 870747) will Activision Blizzard (WKN: A0Q4K4) kaufen. Am Dienstag dieser Woche gab es plötzlich Schlagzeilen, wonach der Tech-Konzern rund 68,7 Mrd. US-Dollar für die Videospiele-Schmiede auf den Tisch legen möchte. Beide Aktien reagierten prompt. Activision Blizzard konnte zügig nach der Bekanntgabe 28,4 % an Wert gewinnen. Microsoft verlor hingegen ein paar Prozentpunkt. Insgesamt ein relativ gewöhnliches Verhalten für einen potenziellen Käufer und einen Verkäufer. Die Kernfrage ...

