Unterföhring (ots) -Wie gewonnen, so zerronnen: Erneut muss sich Joko Winterscheidt als Moderator von seiner eigenen Show trennen. Er verliert am Dienstagabend im Finale gegen Anke Engelke. Die Quizshow von Joko Winterscheidt erreicht in der Prime Time am Dienstag sehr starke 16,7 Prozent Marktanteil (14-49 J.), insgesamt schalten 5,02 Millionen Zusehende (Nettoreichweite ab 3 Jahre) "Wer stiehlt mir die Show?" ein. ProSieben ist mit einem Tagesmarktanteil von hervorragenden 11,1 Prozent Marktanteil klarer Sieger bei den 14- bis 49-Jährigen am Dienstag und setzt sich dank WSMDS erfolgreich gegen die sportliche Konkurrenz durch.Anke Engelke moderiert am Dienstag "Wer stiehlt Anke Engelke die Show?"Anke Engelke wird kommenden Dienstag, 25. Januar 2022, um 20:15 Uhr zur Moderatorin ihrer eigenen Quizshow auf ProSieben und präsentiert "Wer stiehlt Anke Engelke die Show?". Dabei darf Anke Engelke die Show ganz nach ihren Wünschen inszenieren.Zurück am Ratepult: Joko Winterscheidt muss am Dienstag erneut als Kandidat versuchen, seine Show zurückzugewinnen, indem er besser quizzt als seine Mitspieler Mark Forster, Riccardo Simonetti und Wildcard-Kandidat Steffen. Nach acht Spielrunden zieht einer von ihnen ins Finale gegen Anke Engelke ein und hat dann die Möglichkeit, ihr die Show zu stehlen."Wer stiehlt Anke Engelke die Show?" - Dienstag, 25. Januar 2022, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf JoynHashtag zur Show: WSMDSBasis: Marktstandard TV; Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 19.01.2022 (vorläufig gewichtet)Pressekontakt:Kevin KörberCommunications & PRShow & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1187email: kevin.koerber@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1191email: clarissa.schreiner@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5124903