Wien (www.fondscheck.de) - Die HANSAINVEST hat zum 1. Januar die neue Einheit "Community Service Financial Assets" unter der Leitung von Wantanie Rose ins Leben gerufen, mit der sich das Unternehmen im Bereich der Partnerbetreuung spezialisiert, so die Experten von "FONDS professionell".Ende 2021 habe die HANSAINVEST mit ihrer neuen Vision "Alle Freiheit dem Asset Manager" eine neue strategische Leitrichtung eingeschlagen, in der die Unternehmenspartner mit ihren Bedürfnissen mehr denn je den Fokus des unternehmerischen Handelns bilden würden. Ein wichtiger Baustein zur Realisierung dieser Vision werde nun durch die Schaffung der neuen Einheit "Community Service" gesetzt, die sich voll und ganz auf die Beziehungspflege mit Kunden und Partnern fokussiere. Das sechsköpfige, in Frankfurt und Hamburg ansässige Team, werde im Schwerpunkt die umfassende Betreuung von Bestandskunden übernehmen und die wichtigste Schnittstelle zwischen Unternehmen und Fondspartnern auf der Beziehungsebene sein. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...