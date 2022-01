News von Trading-Treff.de DAX-Videoanalyse am 19.01.2022 mit weiteren Tiefs im Chartbild analysiert, die wir anlaufen könnten. Der Markt ist insgesamt also schwach. DAX unter 15.800 mit Rutschgefahr Der Druck auf den DAX und andere Märkte am Dienstag könnte sich heute weiter fortsetzen. Denn der Leitindex schloss unter 15.800 Punkten und hat damit erneut die große Range eingeleitet, die wir seit April immer wieder durchlaufen hatten. Zuletzt übrigens ...

