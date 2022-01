Sibanye-Stillwater: die bullische Saisonalität bei den Edelmetallen könnte für ein ordentliches Kursplus sorgen! >>> PULLBACK-SETUP mit SBSW <<<

Das südafrikanische Bergbauunternehmen besitzt Gold-, Platin- und Palladiumminen. Aktie von Sibanye-Stillwater (SBSW) auf der Watchlist!

Symbol: SBSW ISIN: ZAE000259701

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate

Rückblick: Als Folge der Schwäche an den Edelmetallmärkten verlor das Wertpapier in den vergangenen sechs Monaten rund 13 Prozent seines Kurswertes. Die Entwicklung nach dem Gap-Up vomn 10. auf 11. Januar sieht jedoch sehr konstruktiv aus. Zusammen mit der jahreszeitlichen Saisonalität könnte sich in den nächsten Tagen ein Long Setup geradezu aufdrängen, sofern sich der Kurs über der aufgerissenen Kurslücke hält und die gleitenden Durchschnitte sich noch etwas nach oben schieben.

Chart vom 18.01.2022 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 14.25 USD





Meine Expertenmeinung zu SBSW

Meinung: Sibanye-Stillwater gehört bei Gold, Platin und Palladium zu den größten Förderunternehmen weltweit. Die Saisonalität bei diesen Edelmetallen allein sollte noch kein Kaufargument sein, aber auch charttechnisch sehen diese sehr attraktiv aus, so dass wir auf entsprechende Triggersignale lauern.

Setup

Mögliches Setup: Während der Stopp Loss auf der Unterseite mit der Kurslücke und der bis in den November des vergangenen Jahres zurückreichenden Unterstützunslinie klar definiert ist, warten wir auf der Oberseite eine weitere Annäherung an das Gap ab. Börsentäglich gibt es coole Setups im Traders Live Chat bei ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in SBSW.

Veröffentlichungsdatum: 19.01.2022

