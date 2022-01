Das belgische Pharma-Unternehmen UCB (WKN: 852738) mit Sitz in Brüssel übernimmt die in den USA ansässige Firma Zogenix (WKN: A14V7E). Insgesamt umfasst der Deal eine Gesamtsumme von 1,9 Milliarden US$. Pro Aktie bezahlt UCB einen Preis von 26 US$. Auf den gestrigen Schlusskurs von 15,64 US$ bedeutet das ein Premium von +66%. Nachdem der Biotech-Sektor immer weiter korrigiert hat, könnte nun mit der ersten Übernahme in 2022 eine Trendwende anstehen. ...

