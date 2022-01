Zusammen mit dem Hotel- und Gaststättenverband Sachsen bietet Volkswagen ab dem 20. Januar ein neues Qualifizierungsprogramm zur E-Mobilität in der Gläsernen Manufaktur Dresden an, das sich primär an das Service- und Front-Office-Personal in Restaurants und Hotels richtet. Ziel ist der kompetente Umgang mit Gästen, die ein E-Auto fahren. Teil des rund vierstündigen Programms ist laut der Mitteilung ...

