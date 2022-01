DBRS Morningstar hat einen jährlichen Ausblick auf strukturierte Finanzierungen in Europa veröffentlicht. Mit Blick auf das vor uns liegende Jahr 2022, in dem die pandemiebedingte Volatilität weiter abklingt, gehen wir davon aus, dass auf dem europäischen Verbriefungsmarkt die folgenden Tendenzen zu beobachten sein werden:

(1) Verlagerung hin zu nachhaltigen Kapitalmärkten

ESG wird bei Investoren, Regulierungsbehörden und anderen Marktteilnehmern weiterhin im Fokus stehen

(2) Geopolitische Risiken

Der Brexit eine vergessene Geschichte verursacht noch immer Handelsspannungen zwischen Großbritannien und seinen unmittelbaren Nachbarländern

Handelsspannungen auf dem Weltmarkt, Flüchtlingskrisen, Handelskriege und Lieferkettenprobleme sind nur einige der Probleme, die zu einer allgemeinen Marktunsicherheit ausufern könnten

(3) Straffung der Geldpolitik

Zur Eindämmung der Inflation, der vorübergehenden Inflation oder der anhaltend vorübergehenden Inflation, wie auch immer man sie nennen mag. Wir erwarten, dass sich das Verhältnis von ausgegebenen zu einbehaltenen Emissionen leicht zugunsten der erstgenannten verschieben wird, wenn die Ankaufprogramme der Zentralbanken gekürzt werden

Für das Jahr 2022 prognostiziert DBRS Morningstar Verbriefungsemissionen in Europa im Gesamtwert von 200 bis 210 Milliarden EUR. Davon dürften voraussichtlich 110 bis 115 Milliarden EUR auf Markttransaktionen entfallen. Diese Prognosen hängen immer davon ab, welche Fortschritte bei der Eindämmung des Virus gemacht werden und welche Gegenmaßnahmen zur Kontrolle der Inflation getroffen werden.

Den vollständigen Bericht finden Sie hier: https://www.dbrsmorningstar.com/research/390819/european-structured-finance-outlook-2022

Klicken Sie hier, um sich für das Webinar über dieses Thema zu registrieren: https://www.brighttalk.com/webcast/15677/526348

