DJ Cimic gewinnt Auftrag für Tunnelarbeiten in Sydney

FRANKFURT (Dow Jones)--Die australische Hochtief-Tochter Cimic hat einen Auftrag in Höhe von 350 Millionen australische Dollar (rund 221 Millionen Euro) für Tunnelarbeiten in Sydney erhalten. Wie Hochtief mitteilte, wurde das zur Gruppe gehörende Unternehmen CPB Contractors in einem Joint Venture mit John Holland beauftragt, Aushub und Auskleidung der Vortriebsröhren des Western Harbour Tunnels, einschließlich der Lüftungstunnel zu übernehmen, zwischen den Anschlussstellen des Rozelle Interchange und des Birchgrove Oval. Der Western Harbour Tunnel soll in das Autobahnnetz von Sydney integriert werden.

January 19, 2022

