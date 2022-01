The LYCRA Company, ein weltweit führender Anbieter von innovativen Faser- und Technologielösungen für die Textil- und Bekleidungsindustrie, gab heute bekannt, dass sein größter Produktionsstandort, der sich in Foshan, China, befindet, einen Wert im oberen Quartil für das von Drittparteien geprüfte Higg Facility Environmental Module (Higg FEM) erzielt hat.

Higg FEM ist ein Instrument zur Bewertung der Nachhaltigkeit. The LYCRA Company nutzt es, um die Umweltauswirkungen ihres Produktionsstandorts Foshan zu bestimmen und um zu standardisieren, wie ihre ökologische Leistung von Jahr zu Jahr gemessen wird. Ferner erlaubt es der Index dem Unternehmen, Verbesserungen zu erkennen, zu priorisieren und zu skalieren.

Der hohe Higg-FEM-Wert für den Standort Foshan basiert auf dem Prozentsatz beantworteter und überprüfter Fragen zur Selbstbewertung in Bezug auf Umweltmanagement-Systeme, Energieverbrauch und Treibhausgasemissionen, Wasserverbrauch, Abwasser, Abgase, Abfallmanagement und Umgang mit chemischen Stoffen. Der Standort Foshan absolvierte das gesamte Modul und ließ seine Antworten von einem unabhängigen Prüfer bestätigen.

"Foshan ist die erste von unseren sechs globalen Produktionsanlagen, die sich der Higg-FEM-Verifizierung unterziehen. Wir freuen uns sehr, dass wir für unsere erste Begutachtung einen so hohen Wert im oberen Quartil erzielt haben", sagte Choon Hueei Beck, Leiter der Anlage Foshan, The LYCRA Company. "Dieses positive Ergebnis verdeutlicht nicht nur das Engagement von The LYCRA Company für Nachhaltigkeit und Transparenz, sondern wird unsere Produkte in einem wettbewerbsintensiven Markt differenzieren."

Die Higg-FEM-Verifizierung am Standort Foshan war ein intensiver dreitägiger Prozess, der laut Beck Monate an Vorbereitung und Dokumentation erforderte. "Dank der harten Arbeit und des Einsatzes eines bereichsübergreifenden Teams in Foshan und an anderen Orten haben wir fortan eine Vorlage, um dieses erfolgreiche Ergebnis an anderen Anlagen, die alle eine Selbstzertifizierung abgeschlossen haben, zu wiederholen", fügte er hinzu.

Die Anlage Foshan, die sich in der Provinz Guangdong befindet, öffnete im Jahr 2005. An der Produktionsanlage werden die Fasern LYCRA für Bekleidung und LYCRA HyFit für Hygieneprodukte hergestellt und rund 500 Mitarbeiter beschäftigt. Einige der am Standort Foshan produzierten LYCRA-Produkte tragen das Zertifikat Gold Level Material Health, das vom Cradle to Cradle Products Innovation Institute ausgestellt wird.

Weitere Informationen über die Bemühungen von The LYCRA Company im Zusammenhang mit den Higg-FEM-Bewertungen, finden Sie hier.

Higg FEM ist Teil einer Reihe von Instrumenten, die von der Sustainable Apparel Coalition entwickelt wurden, einem globalen, wohltätigen Bündnis von mehr als 270 Interessenvertretern in der Modeindustrie. Weitere Informationen über Higg FEM finden Sie auf dieser Website.

Über The LYCRA Company

The LYCRA Company entwickelt und produziert innovative Faser- und Technologie-Lösungen für die Bekleidungs- und Hygieneindustrie. Mit Hauptsitz in Wilmington, Delaware (USA) ist The LYCRA Company für ihre innovativen Produkte, ihr technisches Know-how, ihre nachhaltigen Lösungen und ihren unvergleichlichen Marketing-Support weltweit anerkannt. The LYCRA Company besitzt führende Verbraucher- und Handelsmarken wie: LYCRA, LYCRA HyFit, LYCRA T400, COOLMAX, THERMOLITE, ELASPAN, SUPPLEX, und TACTEL. Das Erbe der The LYCRA Company reicht bis zum Jahr 1958 zurück, als die ursprüngliche Elastanfaser, die LYCRA Faser entwickelt wurde. Heute hat sich das Unternehmen zum Ziel gesetzt, den Produkten ihrer Kunden Mehrwert zu verleihen, indem es einzigartige Innovationen entwickelt, die den Verbraucherwünschen nach mehr Tragekomfort und dauerhafter Performance entsprechen. Weitere Informationen finden Sie unter www.thelycracompany.com.

LYCRA und LYCRA HyFit sind Marken von The LYCRA Company

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

