Kein Geringerer als Warren Buffett erklärte Aktienrückkäufe 2020 zum besten Renditebringer. Doch die Pandemie fegte entsprechende Überlegungen in den Vorstandsetagen hinweg. Inzwischen hat sich das geändert. In den USA nahmen Unternehmen 2021 nach einer Taxe des Indexanbieters S&P Dow Jones Indices rd. 850 Mrd. US-Dollar in die Hand - ein Anstieg von gut 60% gegenüber Vorjahr, aber auch gut 5% mehr als im bisherigen Rekordjahr 2018 (806 Mrd. Dollar).Zu den "Monster-Käufern" gehören Apple (jährlich etwa 50 Mrd. Dollar) und seit neuestem auch die Facebook-Mutter Meta Platforms, die im Vj. das Volumen ihrer Aktienrückkäufe verdreifachte und allein im Q3 mit 15 Mrd. Dollar ca. 1,8% der eigenen ...

