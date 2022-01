DGAP-News: DocCheck AG / Schlagwort(e): Sonstiges

DocCheck AG: DocCheck-Tochter lanciert Social Media Unternehmen - antwerpes ag zukünftig mit antwerpes health share gmbh am Markt



19.01.2022 / 11:10

Die antwerpes ag, eine 100-prozentige Tochter der DocCheck AG, startet mit der Tochtergesellschaft antwerpes health share gmbh ins Jahr 2022.

Die Kölner Healthcare Agentur bündelt damit ihr Social Media Geschäft in einem eigenen Unternehmen. antwerpes health share begleitet Healthcare Unternehmen bei der Planung und Konzeption von Social Media Strategien bis hin zur Umsetzung und Optimierung. Auch der Bereich des "Pharmakovigilanz-Monitorings" soll weiter ausgebaut werden.

Hauptgeschäftsführerin wird Laura Geisreiter, unterstützt von antwerpes CEO Thilo Kölzer. Geisreiter bringt ihre Expertise als Leiterin der Business Unit Social Media bei antwerpes mit in die neue Tochterfirma ein.





